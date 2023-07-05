Курс російського рубля продовжує стрімко падати: долар вже 91, євро впритул наблизилося до 100 рублів

Курс рубля на Московській біржі продовжує падати – євро впритул наблизилося до позначки 100 рублів, долар США коштує більше 91 рубля вперше з кінця березня минулого року.

З початку торгів на Московській біржі у середу курс долара США зріс на 1,87 рубля або на 2,1% – до 91,05 руб., передає РБК.

Попереднього разу нижче позначки 91 рубль за долар російська валюта опускалася 28 березня 2022 року.

Курс євро з початку торгів зріс на 2 рублі або 2,07% і досяг позначки 99,25 руб.

Як повідомялося, рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.