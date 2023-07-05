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Новини
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Курс російського рубля продовжує стрімко падати: долар вже 91, євро впритул наблизилося до 100 рублів

рубль

Курс рубля на Московській біржі продовжує падати – євро впритул наблизилося до позначки 100 рублів, долар США коштує більше 91 рубля вперше з кінця березня минулого року.

З початку торгів на Московській біржі у середу курс долара США зріс на 1,87 рубля або на 2,1% – до 91,05 руб., передає РБК.

Попереднього разу нижче позначки 91 рубль за долар російська валюта опускалася 28 березня 2022 року.

Курс євро з початку торгів зріс на 2 рублі або 2,07% і досяг позначки 99,25 руб.

Як повідомялося, рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Автор: 

валюта (2221) курс (1534) росія (14441) рубль (332) курс рубля (136)


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Топ коментарі
+11
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05.07.2023 17:15 Відповісти
+5

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05.07.2023 18:26 Відповісти
+3
А ві віделі амеріканській долг?
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05.07.2023 17:12 Відповісти
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"За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць - морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал", - сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Він зауважив, що рф вдається зберігати темпи виробництва ракет, а за окремими зразками озброєння - підвищити.

Бригадний генерал пояснив, що це пов'язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також із використанням елементної бази, що закуповується в обхід санкцій.

https://t.me/+n4_zrSz2B6M1Yjcy
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05.07.2023 16:54 Відповісти
Яка сумна новина
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05.07.2023 17:08 Відповісти
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05.07.2023 17:15 Відповісти
это она показала как выглядят деньги настоящие
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05.07.2023 17:30 Відповісти
А ві віделі амеріканській долг?
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05.07.2023 17:12 Відповісти
який сенс у тому курсі, якщо за рублі не можна купити валюту? це як курс 1 долр за 60 копійок в СРСР.
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05.07.2023 17:24 Відповісти
Казахський валютний фонд допомагає
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05.07.2023 17:33 Відповісти

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05.07.2023 18:26 Відповісти
Не дуже то й стрімко. Порівняйте за рік з гривнею.
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05.07.2023 22:56 Відповісти
стрімко це по +10 в день
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06.07.2023 10:27 Відповісти

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