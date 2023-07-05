Ціна зросла у 4 рази: Фонд держмайна продав держпідприємство "Рівнеторф" за 205 мільйонів

Фонд держмайна України (ФДМУ) 5 липня на приватизаційному онлайн-аукціоні в системі "Prozorro.Продажі" продав держпідприємство "Рівнеторф" за ціною за 205 млн грн, що у 4,3 раза вище стартової ціни.

Як повідомляє пресслужба Фонду, у торгах взяли участь 12 учасників.

За умовами аукціону, його переможець має 20 робочих днів на оплату лоту. Крім переможної ставки, він має сплатити ПДВ – 41 млн грн. У разі відмови від сплати він втратить 9,4 млн грн гарантійного внеску.

За даними ФДМУ, станом на 31 березня 2023 року кредиторська заборгованість "Рівнеторфу" становить 6,9 млн грн, у тому числі із заробітної плати – 1,8 млн грн.

Покупець підприємства зобов'язаний протягом шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом. Також він зможе звільняти робітників з власної ініціативи протягом цього періоду.

За даними у "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "Ленд Гроу", яке запропонувало за лот 205 млн і 1 гривню. ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" запропонувало всього на 1 гривню менше.

Власником і директором ТОВ "Ленд Гроу" у держреєстрі вказаний Халімон Олексій Володимирович.