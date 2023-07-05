АМКУ погодив передачу газових компаній Коломойського, Фукса і Хомутинніка в управління "Укрнафти"

Антимонопольний комітет (АМКУ) погодив передачу арештованих корпоративних прав чотирьох газовидобувних компаній в управління "Укрнафти"пов’язаних з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 29 червня, підтвердили у пресслужбі "Укрнафти".

Зокрема, АМКУ погодив передачу в управління "Укрнафти" понад 50% статутного капіталу таких товариств:

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння";

ТОВ "Сіріус – 1";

ТОВ "Сахалінське";

ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Напередодені у пресслужбі "Укрнафти" агентству Інтерфакс-Україна уточнювали, що повідомлять про рішення АМКУ після того, як компанія отримає від них офіційне повідомлення.

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Як повідомлялося, на початку травня суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств, які пов’язані з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Арешт накладено в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині.

Наприкінці травня Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти" та доручив ПАТ "Укрнафта" та Міністерству оборони вжити дієвих заходів, спрямованих на запобігання перериванню функціонування активів та/або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.