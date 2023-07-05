Майже 35% проб води після підриву Каховської ГЕС не відповідають нормам, – МОЗ
Після підриву Каховської ГЕС, моніторинг проб води з поверхневих водойм у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях проводиться щоденно. Так, станом на 4 липня з 1 604 проб, за результатами досліджень, 540 не відповідають гігієнічним вимогам. Зафіксовані перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Серед небезпечних – сальмонели, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, ротавірус. Також виявляють холероподібний вібріон.
Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають воду для дослідження вздовж річкового русла Інгула, Інгульця, Південного Бугу, лиманів Дніпра в зоні затоплення внаслідок руйнування дамби, вздовж морського узбережжя та Каховського водосховища.
"Найбільш значні відхилення від показників безпеки зберігаються в Одеській області. Загало, заборони на купання діють на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, і вкрай важливо, щоб люди не нехтували ними, адже така вода небезпечна для здоров’я через ризики кишкових інфекцій та ротавірусу", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Так, зафіксовані перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Серед небезпечних – сальмонели, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, ротавірус. Також виявляють холероподібний вібріон.
На відміну від холерних холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть викликати харчові токсикоінфекції, як розлади кишкового тракту з легкою або середньою формою тяжкості. Факторами передачі інфекції можуть бути: забруднена вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски тощо. Їх також додатково досліджують у лабораторіях ЦКПХ на наявність збудників паразитарних хвороб.
Через забруднення води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях заборонено купання. Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною.
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