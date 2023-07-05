Росія не змогла продати свої вертольоти в Африку через війну проти України

Через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України плани африканської країни Бенін щодо купівлі російських транспортних вертольотів Мі-171 провалилися.

Як пише Military Africa, російська держкомпанія "Вертольоти Росії" не змогла надати Беніну гелікоптери через перерване виробництво унаслідок війни проти України. Ці вертольоти необхідні африканській республіці для зміцнення ВПС у боротьбі проти озброєних груп на півночі, передає Укрінформ.

Зокрема, російська компанія зіткнулася з численними труднощами у спробі поставити Беніну два цивільні транспортні Мі-171 для військового перепрофілювання. Компанія не змогла отримати необхідні транспортні ліцензії від уряду РФ, а також зіткнулася із затримками у доставці деталей від західних постачальників, тому дата доставки гелікоптерів до Беніну невідома.

Мі-171 може використовуватися як для доставки людей, транспортування вантажів та матеріалів, так і для десантування тактичних військ, висадки РДГ та ураження наземних об’єктів. Такі вертольоти також можуть бути транспортом для медичної евакуації, використовуватись для надання екстреної медичної допомоги або забезпечення пошуково-рятувальних завдань у бойових умовах.