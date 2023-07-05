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Польське агентство з інвестицій і торгівлі відновило роботу офісу в Києві

польша,польща

Польське агентство з інвестицій і торгівлі відновило роботу офісу в Києві. Із початком повномасштабного вторгнення Росії київський офіс агентства було тимчасово перенесено до Варшави, де на його базі було створено центр підтримки українського бізнесу.

Як ідеться в повідомленні Мінгромад, головним напрямом роботи Офісу в Києві стане сприяння виходу польського бізнесу на український ринок, зокрема залучення інвестицій у проекти відновлення. Так, представники польських компаній зможуть отримати допомогу та інформацію щодо подальшої співпраці.

Польське агентство з інвестицій і торгівлі (PAIN) вже створило базу даних польських компаній, які шукають можливості співпраці з українським бізнесом. У ній розміщені дані щодо понад 2,5 тис. підприємств та організацій.

Серед найбільш перспективних напрямків для співпраці польські підприємці називають будівельну та транспортну галузі.

Польське агентство інвестицій та торгівлі – консультативна установа, яка працює у складі групи Польського фонду розвитку під керівництвом Міністерства розвитку й технологій Польщі. Її головним завданням є підтримка польських компаній у їхній міжнародній діяльності та іноземних компаній, які планують розвивати бізнес у Польщі.

Автор: 

бізнес (1201) інвестиції (1553) Польща (2459)


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