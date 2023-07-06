В Україні за кошти ЄС почали ремонти в школах, які постраждали від війни

В Україні почалися перші будівельні роботи з відновлення шкіл, постраждалих від війни, у рамках фінансованого Євросоюзам проєкту, який реалізує Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

Як ідетьс в офіційному повідомленні, перший етап проєкту охопить вісім закладів на Київщині, Чернігівщині та Харківщині, де навчаються близько 20 тис. школярів, передає Європейська правда.

Ці школи зазнали відносно незначних ушкоджень і не потребують капітального відновлення – в основному йдеться про вибиті вибуховою хвилею вікна і двері, а також заміну пошкодженого обладнання. Звернуть увагу й на оновлення підвальних приміщень, які слугують за укриття.

Ремонти планують закінчити до початку нового навчального року.

Слідом за цими закладами планують масштабніші ремонти ще у 28 місцях – з відновленням пошкоджених стін і покрівлі, системи опалення, покращенням укриттів у підвальних приміщеннях закладів.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія виділить додаткові 5,5 млн швейцарських франків ($6,14 млн) на реконструкцію та ремонт близько 30 шкіл в Україні.