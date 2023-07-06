Фінський банк дозволив Ротенбергу вивести гроші за кілька днів до запровадження проти нього санкцій ЄС, – ЗМІ

Фінський Suupohjan Osuuspankki дозволив російському олігарху Борису Ротенбергу вивести гроші з рахунку за чотири для до введення проти нього європейських санкцій.

Як пише видання Ilta-Sanomat, у 2020 році правління банку вирішило припинити банківське обслуговування компанії Ротенберга Rinimex Oy через потрапляння російського олігарха під санкції США, проте рішення кілька разів відкладали, передає Радіо Свобода.

Навесні 2022 року служба внутрішнього контролю банку рекомендувала відмовити у переказі коштів Ротенбергу, але 4 квітня мільярдер свої гроші таки отримав.

Видання зазначає, що Ротенберг підписав запевнення, що не переводитиме фінанси в Росію чи Білорусь. Через чотири дні після отримання коштів Ротенберга внесли до списку санкцій ЄС. Після цього будь-які операції з рахунком мільярдера були б неможливими. Сума виведених із фінського банку активів не розголошується.

Керівництво банку не стало коментувати журналістам ситуацію з Ротенбергом, вказавши, що вони працюють відповідно до закону та правил фінансової діяльності. Представники Ротенберга публікацію поки що не коментували.

Борис Ротенберг – співвласник та член ради директорів "СМП Банку", віцепрезидент Федерації дзюдо Росії, засновник та керівник програми розвитку російського автоспорту SMP Racing. Він та його рідний брат Аркадій особисто знайомі з президентом Росії Володимиром Путіним. Санкції щодо Бориса Ротенберга запровадили ЄС, США, Канада, Японія та інші країни.

До Фінляндії Борис Ротенберг переїхав у 1991 році разом із дружиною, яка брала участь у програмі репатріації. У 2003 році він також отримав громадянство Фінляндії. ЗМІ писали, що влада Фінляндії розслідує, як Ротенберг без перевірки поліції отримав громадянство цієї країни.

У вересні 2022 року Фінляндія заарештувала активи Бориса та Аркадія Ротенбергів. Йдеться про активи компанії, якій належать частки в готелі Lаngvik та льодовому стадіоні Helsinki Hall.