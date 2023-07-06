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Курс російського рубля продовжує падати: долар сягнув 93 рублів, євро – вже понад 102 (оновлено)

рубль

Курс рубля на Московській біржі продовжує падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягнув 93 рублів.

Як пише російський Forbes, обидві валюти оновили максимум із кінця березня 2022 року.

Зазначається, що на максимумі вранці 6 липня під час торгів євро коштував 100,535 рубля – на 1,54 рубля (1,55%) більше, ніж на закритті торгів 5 липня.

Курс долара піднявся вище 92 рублів – теж вперше з кінця березня 2022 року. Долар на піку дорожчав до 92,77 рубля – це на 1,77 рубля (1,95%) більше, ніж на закритті біржі напередодні.

Пізніше курс євро на Мосбіржі перевищив 102 рублі, курс долара – 93 рублі, пише investing.com.

Падіння рубля відбувається одночасно з подорожчанням нафти: ф'ючерси на Brent сягнули $76 за барель.

Експерти не виключають, що російська влада відреагує підвищенням ключової ставки або вимогами до продажу виручки експортерів. До того ж деякі фактори вказують на технічний дефіцит доларів та євро на ринку.

Як повідомялося, рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Автор: 

валюта (2221) курс (1534) росія (14441) курс рубля (136)


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Топ коментарі
+18
І???? Що далі? Ракети на Львів летять, люди гинуть. Думаю, у св#нособак ще на 20 років вистачить ресурсів .
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06.07.2023 10:18 Відповісти
+16
нас це ніяким чином не стосується...влада московії девальвує національну валюту щоб компенсувати дефіцит бюджету...
ну здорожчають в них імпортні товари, нам з того ні холодно, ні спекотно..чипи для ракет будуть куплять все одно
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06.07.2023 10:33 Відповісти
+12
хто буде будувати ??? зе "янелох", "геройбоневтік" чи його регент і посумісництву агент фсб єр мак ??? за все треба "дякувати" нашому "найвеличнішому лідору", "героюбоневтіку" і за сумісництвом 4-х разовому ухилянту від служби у ЗСУ 2014-19 ррр та його зеленій банді запроданців, колоборантів і просто злодіїв, дегенератів !!!
Денис Днепр: Чому сторожу, який своєчасно не відкрив бомбосховище, загрожує ув'язнення, а Зеленському, який фактично дав команду розмінувати Чонгар, ув'язнення не загрожує? Що це за такі подвійні стандарти? Там навіть кількість загиблих від дій відрізняється на десятки тисяч.



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06.07.2023 10:50 Відповісти
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Дайош наполненіє бюджету - долар по 200 фублей!
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06.07.2023 11:45 Відповісти
Міни на напрямку до Мелітополя від цього самі по собі не вибухнуть.
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06.07.2023 12:23 Відповісти
Та ясно...українцям радіти взагалі не положено...
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06.07.2023 12:51 Відповісти
Ти - або кончений песіміст, або - кацап
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06.07.2023 12:51 Відповісти
он тупой кацап,ни слова позитива ОБ УКРАИНЕ, что ни коммент - то зрада зрадная.
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06.07.2023 12:53 Відповісти
прокацапським ***** типу саші бабенко.

так.

є бажання насрати тобі в борщщі!

а ще краще кинути гранату
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06.07.2023 13:23 Відповісти
ни чего не поменяется в россии -даже если доллар будет по 1000 рублей -жрать будут меньше и вкалывать больше и верить в мировой заговор и сионистское гнездо
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06.07.2023 12:40 Відповісти
Неправда, Зміни в кацапів на гірше будуть, але цього ще замало, щоб зламати їм хребет
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06.07.2023 12:52 Відповісти
так что - предлагаете снять с них все санкции раз "ничего не поменяется"?
у вас премьер вроде не Орбан...
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06.07.2023 12:54 Відповісти
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06.07.2023 13:27 Відповісти
кацапи на скрєпних форумах жаліються, що долар і за 200 фублей не купиш. що це за курс тут?
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06.07.2023 12:47 Відповісти
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06.07.2023 12:48 Відповісти
Це курс -- офіційний, від госбанку. На чорному ринку (реальний курс) приблизно втричі дорожче.
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06.07.2023 14:13 Відповісти
Який б.. курс? Той що вони самі собі малюють? Чи це той курс по якому Китай бере їх папірці?
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06.07.2023 12:58 Відповісти
Да і мені пох, що там у цих орків, а от що у нас коять зрадники, хоча тут влучніше словосполучення буде: агентура кремлядей.
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06.07.2023 13:00 Відповісти
если тебе ***** то что ты делаешь на теме про писдец в рашке?
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06.07.2023 13:50 Відповісти
Тому що, ці, висери в новинах подаються в стилі: "так, у нас в країні не дуже, але подивіться як москалям тяжко - тож радійте!" - Так роблять москалі, радіють більше з того що у сусіда значно гірше. Це, мать його, дорога в нікуди!
А тепер В'ячеславе Доярко, ґаздуйте за Боярою.
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06.07.2023 14:03 Відповісти
слышь ты мудило кацапское я тебя козла могу подоить на два литра ..
тебя кремлядь бесит что у в твоей рашке путлер-капут наступает?
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06.07.2023 14:52 Відповісти
Паспорт українській, народився в Борисполі, не голосував за Найвеличнішого... О таааак я таки москаль)))
Ого яка лють! Яка експресія! Бояра надає крила!))) Мабуть файно вам плотять деревяними за такі висери.
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06.07.2023 16:04 Відповісти
прізвище не дарма в нього "бояркою" тхне, цілий день це лайно засмічує віртуальний простір своїми "перлами" а головний аргумент в нього "ти кацап". Хоч би українською напружилось писати
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06.07.2023 17:50 Відповісти
зачем мне с вами ботами ватными еще на мове базарить если вы двуличные твари?
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07.07.2023 01:31 Відповісти
подьедь на м.Бориспотьскую я тебе отсыплю пару рублей в глотку дебил тупорылый ..
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07.07.2023 01:33 Відповісти
То я повинен їхати туди куди ти захочеш, щоб ЩО? я обираю варіант - мої умови, вилазь, Буданов, світського розливу. Бориспіль. Чорт забирай, я на таке свято позову всіх не українців.))))
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07.07.2023 02:24 Відповісти
потому что ты ПИСТАБОЛ ватный никакой ты не украинец..
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07.07.2023 03:11 Відповісти
Як казав чувак, твого інтелектуального рівня "ай карамба!" Ти мать його так, розвідник найкращого батальйону імені зе.уйла.))) Адже вивчив мову ворога семто можеш проникнути в тил без підозр. То що я маю на увазі, вас там підоргов не відчурали ще від святої орчохї пахви?))))
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07.07.2023 06:47 Відповісти
Так найдите экономиста пусть прокомментирует причины,как там там у них с добычей и продажей нефти,доступом к выручке в долларах,влиянии возросших расходов на дефицит бюджета и наличия механизма удержания курса от обвала.
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06.07.2023 13:01 Відповісти
Ожидается, что до 2024 года, поставки Газпрома в Австрию - прекратятся. И останется у Вовы прутина последний друг - Витя Орбан, с которым уже что-то пора делать.
https://defence-line.org/2023/06/scena-i-ty-brut/
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06.07.2023 13:17 Відповісти
кто в теме тот понимает, даже если чел не профи, но хочет понять достаточно много и ресурсов и аналитики в ю-тубе, но проблема в том что быдлу это не понимание ни к чему.
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06.07.2023 17:54 Відповісти
Ті,хто верещать-"що нам з того?",зайдіть на кацапські ресурси й подивіться що вони скулять-"наші мальчікі на СВО-будут получать нарєзниє фантікі вмєсто дєнєг,на коториє нічєго нє купіш" й так далі,це-дуже добре,коли економіка летить "під три чорти",кацапу буде не до війни.
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06.07.2023 13:06 Відповісти
косяпен від війни не зупинить ніщєта.

а от відсутність можливості "артнальотів"-зупинить.
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06.07.2023 13:10 Відповісти
коли касяпен не буде за що жерти,йому буде не до "артнальотів"
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06.07.2023 13:27 Відповісти
Ваші слова звучать як виправдання для "найвеличніших" керманичей Зе-команди. Типу результат є! Круто! - що мать твою крутого, якщо ми платимо неймовірну ціну за ці результати?
Це називається замилювання очей, коли відволікається увага суспільства від головної проблеми, а вирішивши ту проблему, результати будуть значно краще і швидше.
Якось так.
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06.07.2023 14:15 Відповісти
- Папа, водка подорожала. Ты теперь будешь меньше пить?
- Нет дети, теперь вы будете меньше есть.
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06.07.2023 13:13 Відповісти
Навіть зростання цього тижня нафтових цін не вгамовує на росії паніку, яка тільки посилюється. Долар сягав до обід майже 94 рублів, Євро 102. Через шок спеців і - нарешті - плебса, напевно вкинули сьогодні трохи валюти на обмін, тому наразі за долар 92, але навряд надовго, бо немає ресурсу тримати дерев'яшку надалі.

Тому оці +88% за долар протягом року незабаром мають стати 100%+

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06.07.2023 13:43 Відповісти
Хоп хей лалалей долар соточка фублей
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06.07.2023 14:22 Відповісти
кто в теме, это кацапы спецом курс опустили, или таки начали сказываться санкции (с чего вдруг)?
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06.07.2023 18:04 Відповісти
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