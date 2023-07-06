Курс російського рубля продовжує падати: долар сягнув 93 рублів, євро – вже понад 102 (оновлено)

Курс рубля на Московській біржі продовжує падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягнув 93 рублів.

Як пише російський Forbes, обидві валюти оновили максимум із кінця березня 2022 року.

Зазначається, що на максимумі вранці 6 липня під час торгів євро коштував 100,535 рубля – на 1,54 рубля (1,55%) більше, ніж на закритті торгів 5 липня.



Курс долара піднявся вище 92 рублів – теж вперше з кінця березня 2022 року. Долар на піку дорожчав до 92,77 рубля – це на 1,77 рубля (1,95%) більше, ніж на закритті біржі напередодні.

Пізніше курс євро на Мосбіржі перевищив 102 рублі, курс долара – 93 рублі, пише investing.com.

Падіння рубля відбувається одночасно з подорожчанням нафти: ф'ючерси на Brent сягнули $76 за барель.

Експерти не виключають, що російська влада відреагує підвищенням ключової ставки або вимогами до продажу виручки експортерів. До того ж деякі фактори вказують на технічний дефіцит доларів та євро на ринку.

Як повідомялося, рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.