В Україні економічно активні лише 11,7 мільйона людей, із яких працюють 9,3 мільйона, – дослідження

В Україні наразі економічно активними є близько 11,7 млн українців, із яких працюють близько 9,3 млн. Ще майже 2,7 млн є безробітними.

Такі дані надали експерти Українського інституту майбутнього (UIF) під час презентації Прогнозу економіки України на 2023-2024 роки, передає Укрінформ.

За підрахунками Інституту, наразі в Україні перебувають близько 28,5 млн людей, серед яких 16,8 мільйона – це економічно неактивне населення – пенсіонери, діти.

"Економічно активними є десь 11,7 мільйона, але працюють реально з них тільки орієнтовно 9-9,3 мільйона. Якщо від цієї цифри відняти ще бюджетників, то залишається 6-7 мільйонів людей, які, по суті, є тією "упряжкою", яка везе на собі всю економіку", – розповіла експертка економічних програм UIF Яна Лаврик.

Вона підкреслила, що ситуація надалі може погіршуватися. Якщо населення продовжить і далі емігрувати, не буде кому створювати ВВП в Україні, сплачувати податки, а відтак – країна неспроможна буде не лише обслуговувати бюджет, а й виконувати соціальні зобов’язання.

"Дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків, бо це природньо: якщо на одну працюючу людину припадатиме дві непрацюючих, щоб їх забезпечити, доведеться посилювати податкове навантаження. Відтак, звідси матимемо фіскалізацію економіки", – підкреслила експертка.

Тож, за її словами, міграційна політика України, а саме питання повернення українців з-за кордону та залучення нових мігрантів, має стати для уряду пріоритетом номер один. "Бо це буквально питання виживання нації", – підкреслила Лаврик.

За оцінками ООН, 6,3 млн українців залишаються біженцями, а понад 5 млн – внутрішньо переміщеними особами.