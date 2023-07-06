Президента "Київміськбуду" Кушніра відсторонили від посади після розслідувань про Еверест і віллу у Франції

Президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра відсторонили від виконання обов’язків та вирішили провести аудит компанії.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків", – наголосив він.

Також, за його словами, працює тимчасова контрольна комісія, створена депутатами Київради, яка теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.

Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Кушнір понад10 років обіймає посаду президента "Київміськбуду" – компанії, яка на 80% належить місту Київ. Раніше журналісти виявили, як на виведеній землі з "Київміськбуду" у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад $3 млн.

Водночас днями журналісти з’ясували, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.

Крім того, стало відомо, що у травні очільник "Київміськбуду" разом зі своєю дружиною Оксаною підкорив Еверест. При цьому право виїжджати з України під час війни Кушнір отримав завдяки довідці про інвалідність. Підйом на вершину подружжю обійшовся у $150 тис. А сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.