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Новини
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Президента "Київміськбуду" Кушніра відсторонили від посади після розслідувань про Еверест і віллу у Франції

кушнір

Президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра відсторонили від виконання обов’язків та вирішили провести аудит компанії.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків", – наголосив він.

Також, за його словами, працює тимчасова контрольна комісія, створена депутатами Київради, яка теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.

Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Кушнір понад10 років обіймає посаду президента "Київміськбуду" – компанії, яка на 80% належить місту Київ. Раніше журналісти виявили, як на виведеній землі з "Київміськбуду" у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад $3 млн.

Водночас днями журналісти з’ясували, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.

Крім того, стало відомо, що у травні очільник "Київміськбуду" разом зі своєю дружиною Оксаною підкорив Еверест. При цьому право виїжджати з України під час війни Кушнір отримав завдяки довідці про інвалідність. Підйом на вершину подружжю обійшовся у $150 тис. А сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.

Автор: 

Київміськбуд (55) Кличко Віталій (576) Кушнір (11)


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Топ коментарі
+11
Садити потрібно таких пісдентів державних компаній. Там відпочине і полікується
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06.07.2023 13:37 Відповісти
+7
Не пройшло і два роки. Хтось вірить, що Кличко ну нічого не знав і не здогадувався навіть. Порозслідують, по тягнуть час і вуаля - болєзний знову керує і дерибанить бюджет.
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06.07.2023 13:59 Відповісти
+5
Респект Кличку за це рішення...
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06.07.2023 13:47 Відповісти
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Садити потрібно таких пісдентів державних компаній. Там відпочине і полікується
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06.07.2023 13:37 Відповісти
----
Це тільки вершина айсбергу...
....
Де були контролюючі органи Міськради ? Якщо на 80 % належить місту
....
Куди дивився пан Кличко ? Хто його так підставив ?
....
.Як той " Інвалід" вибрався за кордон ..а потім вже на гору..
...
То тільки ниточка...
..
А весь клубочок розмотати не дадуть..
....
Пан Кушнир або з вікна випаде або зі скелі зірветься..
...
А може Віталій один раз врізавби йому в лоба ?
...
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06.07.2023 15:14 Відповісти
Віталька тепер змушений грати на публіку. Де він був раніше? В долі в цього альпініста був....
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06.07.2023 15:52 Відповісти
Респект Кличку за це рішення...
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06.07.2023 13:47 Відповісти
8 місяців ... Карл, вісім місяців ...
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06.07.2023 14:19 Відповісти
Не пройшло і два роки. Хтось вірить, що Кличко ну нічого не знав і не здогадувався навіть. Порозслідують, по тягнуть час і вуаля - болєзний знову керує і дерибанить бюджет.
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06.07.2023 13:59 Відповісти
Отводить (передавать на шару) дорогущую Киевскую землю под частное строительство без разрешения Мера/председателя госадминистрации Киева(Кличкро)-не возможно. Все меры/председатеи горадминистрацти всегда получали откаты от таких действий. И Кличко не исключение. Почему землю не продают на открытом аукционе под конкретный план застройки чтобы застройщик потом не тулил 25-40 этажные дома вплотную друг к другу и чтобы реальные деньги шли в Горбюджет? А потомучто выгоднее отдать бесплатно и получить за это огромные взятки-этим еще Омельченко баловался
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06.07.2023 22:30 Відповісти
невозможно
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07.07.2023 01:18 Відповісти
Пограбував державну компанію, інвесторів і тільки відсторонений? Хто б мене поставив років на 5 держкомпанією покерувати?))
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06.07.2023 14:20 Відповісти
Абревіатура "ПрАТ" що означає?
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06.07.2023 17:57 Відповісти
Альпинисты, *****.
По юго-восточному гребню за 30 килобаксов с носа шерпы заносят на вершину любое туловище.
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06.07.2023 17:03 Відповісти
Це не так. Шерпи несуть кисень та деякі речі.
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06.07.2023 21:50 Відповісти
це за 15 тисяч доларів.
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07.07.2023 05:20 Відповісти
Хоч хтось здійснив мрію
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06.07.2023 21:51 Відповісти
Аркада номер 2. Снова огромные деньги дольщиков растворятся непонятно где,дома не будут достроенны а дирекция которая украла эти деньги-в тюрьму не сядет. Таку Украину ну просто ждут в ЕС и НАТО-чтобы она своей коррупцией развалила и ЕС и НАТО!
Как в Киеве с огромными ценами на недвижимость можно умудрится обанкротить фактически застройщика-монополиста которму достаются лучше куски Киевской землим под застройку? До этого обанкротили государственный Укрбуд
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06.07.2023 22:34 Відповісти
На Евересткий фронтах я воевал!
Неплохо неплохо боец, Еверест взял, теперь нужно Бахмут взять.
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07.07.2023 02:46 Відповісти
Где этот чёртов инвалид?! Не шуми, я инвалид! (с)
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07.07.2023 09:53 Відповісти
КГС все время торгует через переуступку прав и занижение стоимости, через черный нал, через отдел продаж проходят только первые и последние этажи. Налоги они платят соответственно.
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07.07.2023 11:57 Відповісти

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