У Міністерстві охорони здоров’я пояснили скасування паперових рецептів на "Доступні ліки"
Паперові рецепти для отримання медпрепаратів за програмою "Доступні ліки" скасували для підвищення ефективності контролю за витрачанням бюджетних коштів.
Про це заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич розповіла в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"На програму витрачаються бюджетні кошти і йдеться про чималі суми. Ми говоримо про те, що зараз є бюджетні обмеження, тому для нас важливим є моніторинг роботи цієї програми, щоб не було зловживань та фальсифікацій", – пояснила чиновниця.
Карчевич зазначила, що "моніторити паперові рецепти надто складно, за допомогою електронних рішень цей моніторинг можна здійснювати ефективно, тому власне, використання лише електронних рецептів було повернено".
Як повідомлялося, з 1 липня медичні препарати за програмою "Доступні ліки" видають лише за електронним рецептом. Паперовий рецепт в рамках програми "Доступні ліки" продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії.
"Доступні ліки" – урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів.
Зазначимо, що лише з початку 2023 року "доступні ліки" за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 мільйона українців. За період повномасштабної війни було погашено 14 млн електронних рецептів.
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