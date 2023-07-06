Відновлення "Азовсталі" та ММК імені Ілліча за допомогою "зелених" технологій займе до п’яти років, – гендиректор "Метінвесту"

За прогнозами генерального директора Групи Метінвест Юрія Риженкова, відновлення маріупольських заводів "Азовсталь" та ММК імені Ілліча за допомогою "зелених" технологій, після повернення Маріуполя під контроль України, може зайняти до п’яти років.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, команда компанії колись підіймала архіви з відновлення Маріуполя та Донецька після Другої світової війни. Документи свідчили, що на "Азовсталі" першу піч задули через шість місяців після звільнення, а на Донецькому металургійному заводі – навіть через чотири місяці. Утім, як наголосив Риженков, наразі "Метінвест" не бачить доцільності у відновленні старих технологій.

"Тут не треба забувати, що в нас немає бажання відновлювати стару технологію, яка існувала на ММК імені Ілліча й "Азовсталі", тому що це вже вчорашній день. Сьогодні весь світ рухається до "зеленої" металургії, до електрометалургії, і відновлення наших комбінатів у Маріуполі відбуватиметься в цьому руслі.

Тому відновлення виробництва за новими "зеленими" технологіями потребуватиме більше часу, адже треба буде будувати майже з нуля. Це займає від трьох до п'яти років", – наголосив він.

Якщо казати про оцінку пошкоджень на "Азовсталі" та ММКІ, то гендиректор Групи Метінвест зазначає: з огляду на наявні фото та відео, пошкодження серйозні.

"Ми розуміємо, що пропаганда агресора працює на те, щоб розповідати байки про відновлення виробництва на комбінаті хоч завтра. Ми не бачимо для них можливості зараз відновити щось на виробництві "Азовсталі". Я думаю, що максимум, для чого вони будуть використовувати "Азовсталь" чи ММК імені Ілліча, – як ремонтні бази", – уточнив він.

Нагадаємо, виробничу діяльність підприємств Групи в Маріуполі призупинено з 24 лютого 2022 року в результаті військової агресії РФ. Оскільки місто наразі окуповане, "Метінвест" не має можливості продовжувати виробничу діяльність на своїх підприємствах у Маріуполі.