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Новини
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Відновлення "Азовсталі" та ММК імені Ілліча за допомогою "зелених" технологій займе до п’яти років, – гендиректор "Метінвесту"

азовсталь

За прогнозами генерального директора Групи Метінвест Юрія Риженкова, відновлення маріупольських заводів "Азовсталь" та ММК імені Ілліча за допомогою "зелених" технологій, після повернення Маріуполя під контроль України, може зайняти до п’яти років.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, команда компанії колись підіймала архіви з відновлення Маріуполя та Донецька після Другої світової війни. Документи свідчили, що на "Азовсталі" першу піч задули через шість місяців після звільнення, а на Донецькому металургійному заводі – навіть через чотири місяці. Утім, як наголосив Риженков, наразі "Метінвест" не бачить доцільності у відновленні старих технологій.

"Тут не треба забувати, що в нас немає бажання відновлювати стару технологію, яка існувала на ММК імені Ілліча й "Азовсталі", тому що це вже вчорашній день. Сьогодні весь світ рухається до "зеленої" металургії, до електрометалургії, і відновлення наших комбінатів у Маріуполі відбуватиметься в цьому руслі.

Тому відновлення виробництва за новими "зеленими" технологіями потребуватиме більше часу, адже треба буде будувати майже з нуля. Це займає від трьох до п'яти років", – наголосив він.

Якщо казати про оцінку пошкоджень на "Азовсталі" та ММКІ, то гендиректор Групи Метінвест зазначає: з огляду на наявні фото та відео, пошкодження серйозні.

"Ми розуміємо, що пропаганда агресора працює на те, щоб розповідати байки про відновлення виробництва на комбінаті хоч завтра. Ми не бачимо для них можливості зараз відновити щось на виробництві "Азовсталі". Я думаю, що максимум, для чого вони будуть використовувати "Азовсталь" чи ММК імені Ілліча, – як ремонтні бази", – уточнив він.

Нагадаємо, виробничу діяльність підприємств Групи в Маріуполі призупинено з 24 лютого 2022 року в результаті військової агресії РФ. Оскільки місто наразі окуповане, "Метінвест" не має можливості продовжувати виробничу діяльність на своїх підприємствах у Маріуполі.

Автор: 

Маріуполь (261) ММК ім. Ілліча (30) Метінвест (780) Новини компаній (3421) Азовсталь (38)


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Топ коментарі
+13
Я так розумію, що "зелені" технології - це відбудова заводів Метінвеста за рахунок держави Україна та її громадян.
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06.07.2023 14:59 Відповісти
+9
Вже оте слово ''зелені'' асоціюється мало не з матюком.
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06.07.2023 14:56 Відповісти
+6
це точно, ключове слово - зелений
буде ще одне велике металургійне крадівництво
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06.07.2023 15:31 Відповісти
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Вже оте слово ''зелені'' асоціюється мало не з матюком.
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06.07.2023 14:56 Відповісти
Відновлять а потім знову дадуть оточити і знищити Маріупіль
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06.07.2023 14:57 Відповісти
Я так розумію, що "зелені" технології - це відбудова заводів Метінвеста за рахунок держави Україна та її громадян.
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06.07.2023 14:59 Відповісти
не сумнівайтесь навіть! у нас все за рахунок громадян. Гроші Заходу на відновлення вкрадуть, а пересічним підвищать тарифи ще в кілька разів "бо все зруйновано" і податки нові введуть
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06.07.2023 15:16 Відповісти
А якби було не так, навіщо би Шаурма із ОПИ в унісон про "зелену металургію" відоси пише?
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06.07.2023 15:17 Відповісти
нахуа?
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06.07.2023 15:03 Відповісти
А кто януковища в президенты протащил,он не рассказал?!!!
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06.07.2023 15:09 Відповісти
Эти древние мартеновские печи вообще не нужно востанавливать. И вообще в моменте металлургических мощностей в Украине хватает.
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06.07.2023 15:11 Відповісти
Таке ви щось придумали. А де гудок буде надприбутки отримувати? Маючи дотаційну комуналку, не сплачуючи податки, тримаючи своїх рабів на мінімалці+конверт і так далі...
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06.07.2023 15:15 Відповісти
Ніхто, нічого "будувати" не буде.
Це приціл і початок доїння міжнародних донорів на "відбудову самої зеленої, самої екологічної металургії світі".
А по факту усі гроші розписані по адресатам, між Зе із камарільєю і Ахмєтовсько-Коломойсько-Пінчуковькими.
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06.07.2023 15:22 Відповісти
це точно, ключове слово - зелений
буде ще одне велике металургійне крадівництво
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06.07.2023 15:31 Відповісти
Як що "зелених", то навряд-чи коли коли-не будь.
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06.07.2023 15:53 Відповісти
охметовская падаль в ожидании распила кредитов на восстановление ....
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06.07.2023 17:07 Відповісти
Це яких "зельоних"? Якщо тих, про кого я подумав, то нестиковка. Ці ніколи не відбудують. Їм грошей і на сорок відбудов не вистачить. А по друге, вони стільки у владі не протримаються, як би СМІ та всі гілки влади не контролювали.
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06.07.2023 17:20 Відповісти

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