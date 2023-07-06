Будівництво тривалістю понад 10 років: У Києві повністю завершили Дарницький міст. ФОТО

У Києві завершили будівництво Дарницького мостового переходу через Дніпро, яке загалом тривало понад 10 років.

Про це віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Сьогодні зранку відкрили рух двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту. Транспорт поїхав у бік мосту Патона та Осокорків – це лівий берег Дніпра у столиці. Дарницький міст – це 6 смуг руху і пропускна здатність у 35 тисяч автомобілів на добу. Відкриття розвʼязки тепер дозволяє в рази пришвидшити пересування столицею", – написав міністр.

Кубраков додав, що завдяки відкриттю з’їздів/заїздів можливо організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

Він нагадав, що ще у 2019 році президент Володимир Зеленський назвав серед пріоритетів завершення мостів-довгобудів. Однак перезапустити добудову Дарницького мосту вдалося лише у 2021 році, через повномасштабне вторгнення у березні-квітні минулого року роботи були припинені, а відновилися з травня 2022 року.

Міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці" і був добудований за державні кошти.

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" підписала контракт з компанією "Автострада" на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мосту через Дніпро у Києві за 1,15 млрд грн.