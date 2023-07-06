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Новини
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Будівництво тривалістю понад 10 років: У Києві повністю завершили Дарницький міст. ФОТО

міст

У Києві завершили будівництво Дарницького мостового переходу через Дніпро, яке загалом тривало понад 10 років.

Про це віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Сьогодні зранку відкрили рух двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту. Транспорт поїхав у бік мосту Патона та Осокорків – це лівий берег Дніпра у столиці. Дарницький міст – це 6 смуг руху і пропускна здатність у 35 тисяч автомобілів на добу. Відкриття розвʼязки тепер дозволяє в рази пришвидшити пересування столицею", – написав міністр.

Кубраков додав, що завдяки відкриттю з’їздів/заїздів можливо організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

Він нагадав, що ще у 2019 році президент Володимир Зеленський назвав серед пріоритетів завершення мостів-довгобудів. Однак перезапустити добудову Дарницького мосту вдалося лише у 2021 році, через повномасштабне вторгнення у березні-квітні минулого року роботи були припинені, а відновилися з травня 2022 року.

Міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці" і був добудований за державні кошти.

Будівництво тривалістю понад 10 років: У Києві повністю завершили Дарницький міст 01

Будівництво тривалістю понад 10 років: У Києві повністю завершили Дарницький міст 02

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" підписала контракт з компанією "Автострада" на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мосту через Дніпро у Києві за 1,15 млрд грн.

Автор: 

Київ (4714) міст (390) Укрзалізниця (4810) Кубраков Олександр (182)


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Топ коментарі
+25
Жодного ракетного комплексу чи танку за 15 місяців війни, зато купа мільярдів закатано в асфальт.
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06.07.2023 16:05 Відповісти
+24
А я, чогось думав, що у держави інші пріоритети під час війни - випуск зброї та ***********, та будівництво заводів по їх випуску.
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06.07.2023 15:52 Відповісти
+18
На танках так красиво не вкрадеш
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06.07.2023 16:10 Відповісти
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А я, чогось думав, що у держави інші пріоритети під час війни - випуск зброї та ***********, та будівництво заводів по їх випуску.
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06.07.2023 15:52 Відповісти
Жодного ракетного комплексу чи танку за 15 місяців війни, зато купа мільярдів закатано в асфальт.
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06.07.2023 16:05 Відповісти
На танках так красиво не вкрадеш
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06.07.2023 16:10 Відповісти
Вони вже і красиво, і не красиво крадуть. І тут питання - навіщо? Щоб здристнути з тими грошима? А нам значить розповідають, що ось-ось переможемо. Значить, самі у це не вірять? Я взагалі підозрюю, що зє! не втік, бо недокрав
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06.07.2023 16:34 Відповісти
Зате по цім багатомільярдним новобудовам кацапи з радістю вжарять ракетами, чи шахедами навіть...
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06.07.2023 19:15 Відповісти
1. Не каркайте.
2. Ще вцілити треба, це ж не будинок.
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06.07.2023 19:31 Відповісти
p.s. Такий слоган прийшов на ум - Нічого, що південь України за 3 дні здали, зате який міст у Києві добудували!
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07.07.2023 00:40 Відповісти
Кому це потрібно під час війни. Бабло крадуть мішками.
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06.07.2023 16:30 Відповісти
Чекаємо прильоту? І щось мені здається, що не через 10 років...
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06.07.2023 16:30 Відповісти
Живу недалеко, проезжаю по два раза на авто, куча крепких мужиков в оранжевых жилетах, работает 2-5, курит 10-15. И говорят что на фронте для ротации 1 раз на 3 месяца для замены нет людей. Я уже не говорю о денежных средствах туда вложенных а не в ВСУ. ******** все кто строил, финансировал и теперь пиариться на этом. ******** И ТВАРИ.
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06.07.2023 16:39 Відповісти
Якби вони там не курили, ти б там не зміг проїзджати.
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06.07.2023 19:30 Відповісти
Сам то понял, что ляпнул? Уж не марьянка безуглая поститу тут под ником Маск13? Такой бред как раз в её стиле.
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06.07.2023 20:36 Відповісти
сарказм розумієш ??
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06.07.2023 22:18 Відповісти
Ну, если это был сарказм.... то могу и вибачеться.
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07.07.2023 08:05 Відповісти
А собою на фронті замінити не пробував дурень?)
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07.07.2023 16:00 Відповісти
Я пробовал, но в 62 не берут. К маю 2022 года нас, в возрасте, из ТРО отчислили. Из 112 бр. А ты собой заменить не пробовал, "герой"?
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07.07.2023 16:29 Відповісти
А, вы, "умник" из какого окопа постите и в составе какой бригади гадите себе в штаны пои слове "повестка"? Окоп ваш у вашей мамы или у бабушки под юбкой? Смотрите, не задохнитесь, от их "аромата" и запаха собственного мужества которым мы наполняете воздух вокруг себя.
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07.07.2023 16:37 Відповісти
У нас сусід шизофреник а вони куйней займаються. Не на часі. Це схоже більш на передвибірну компанію.
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06.07.2023 16:41 Відповісти
то може ви метро до виноградаря добудуєте, гидотники ?
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06.07.2023 16:43 Відповісти
жирненко, но жителям глубинки глубоко насрать на киевскую распильную показуху, они вьінужденьі довольствоваться ямами на дорогах ради благополучия киевлян ...
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06.07.2023 17:11 Відповісти
А нічого, що у Києві живе близько 3 млн. людей ?? І їх треба якось перевозити !
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06.07.2023 19:28 Відповісти
Я извиняюсь, а что, ямы на дорогах в ваших селах должны зарывать киевляне, а не вы, а асфальт вам ложить должен Киевавтодор а не ваш, местный?
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07.07.2023 08:10 Відповісти
Москалику, вчи українські закони - місцеві дороги фінансуються з МІСЦЕВОГО бюджету!
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07.07.2023 10:46 Відповісти
В свій час при азарову здавали вже там якийсь з'їзд, чи то під'їзд до мосту... Не встигали, клали на прольоти картон, а зверху - асфальт. Красівенько, все так було... Сподіваюсь, цього разу все зроблено на совість... Тільки на чию?
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06.07.2023 17:15 Відповісти
3 раза здавали. И я не шучу.
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07.07.2023 08:12 Відповісти
Ага, Жопов тоді піарився, що це його заслуга, хоча на момент здачі мосту він був головою КМДА аж ОДИН МІСЯЦЬ!!!!
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07.07.2023 10:48 Відповісти
Микила Азиров трічі урочисто відкривав два заезду на міст и 1 раз недороблений шмат дорогі від повороту на Позняки і то Дарниці.
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07.07.2023 11:19 Відповісти
Зі станціями метро на Голосієво ж так само, хоча Деміївська була на 90% готова ще на момент уходу Омелі...
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07.07.2023 11:20 Відповісти
Які 10?!
Його Кирпа почав будувати у 2003
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06.07.2023 17:58 Відповісти
Ага, пригадую, як вони з Омелею закладали перший камінь типу... І, що характерно, на момент приходу Космоса більша частина моста вже готова була. А от з Космоса почалися всі мутки!
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07.07.2023 10:50 Відповісти
западные партнеры аплодируют стоя!!!))
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06.07.2023 18:51 Відповісти
Якщо міст добудували, то скінчився і розпил. Давайте бачити позитив.
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06.07.2023 20:26 Відповісти
Як скінчився, а обслуговування, освітлення, озелення ти тут не шуткуй...
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06.07.2023 20:53 Відповісти
Нєєє, чекайте, недавно їхав мостом цим, так у напрямку лівого берегу такі ями в правому ряду, що можна без коліс лишитися - треба асфальт перекладати!
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07.07.2023 10:49 Відповісти
цей міст відкрили в 2004р. так що не 10 а майже 20років
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06.07.2023 22:25 Відповісти
Я їб., оце подія! А коли востаннє була здана станція метро?
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06.07.2023 22:52 Відповісти
Ага , самое важное дело во время войны!!!!! Может лучше на армию было потратить деньги??? Как по мне , надо сначала победить , а потом заниматься строительством и восстановлением , а тратя деньги на второстепенное , мы затягиваем войну и увеличиваем количество жертв!!!!!
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07.07.2023 10:18 Відповісти

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