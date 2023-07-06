Наслідки падіння рубля: У Росії дорожчає побутова техніка та імпортний алкоголь
Виробники побутової техніки та електроніки почали підвищувати ціни в Росії через падіння рубля.
Листи з попередженнями про підвищення цін компанії вже розсилають російським дистриб'юторам, пише "Коммерсант".
Комерційний директор російського інтернет-магазину Holodilnik.ru Олексій Погудалов підтвердив отримання подібних листів, назвавши серед виробників, які попередили про зростання цін, Archelik (бренди Beko, Grundig та Indesit), "Себ-Восток" (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex та інших.
У листі від "СЕБ-Восток" зокрема йдеться про підвищення з 4 серпня вартості техніки в середньому на 10%.
Голова представництва Candy-Hoover Group (входить до складу китайської Haier Group) у Росії Гліб Мішин визнав, що через курс валют "доводиться піднімати роздрібні ціни на 15%".
Російська Асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки РАТЕК прогнозує, що через падіння рубля також зросте собівартість техніки та електроніки, яка виробляється в Росії, оскільки переважна більшість комплектуючих до неї імпортується.
Через падіння курсу рубля імпортери алкогольних напоїв також планують підвищити ціни на 10%. Співрозмовник газети серед рестораторів повідомив, що Московська пивоварна компанія (МПК; працює з брендами Peroni, Tsingtao та ін.) вже підвищила ціни через ослаблення рубля на 6-8% із 17 липня.
Виконавчий директор виноторгової компанії Fort Олександр Ліпілін вважає, що при курсі 100 рублів за євро суттєвого зростання цін не буде, але ситуація може змінитися, якщо він перевищить 120 рублів.
Як повідомлялося, у четвер, 6 липня, курс рубля на Московській біржі продовжує падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року
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Хіба що - є у Вас рецепт хріновухи? Подобаються мені гострі напої, вискокоградусні. І торф'яне віскі, але то інша історія
п.с. в 14 курс рупії впав у 2 рази і нічого кацапи того не сильно відчули.
тому такі новини із серії "а чо там у хахало", у нас на відміну від кацапні реальна жопа в економіці і мудрі керівники шмигло з гетьманцевим роблять все можливе щоб вона загнулась і залишились тільки Енегретичні та можливо сг компанії.
про наш курс потрібно переживати, після війни і припинення штучного утримання він полетить у космос, а не показувати новини у стилі "а что там у хахлов"
Гіперінфляція хахахахаха там точно не буде такої інфляції як у нас вже є зараз, тому ще раз напишу не за кацапів зі срубльом переживай а за свою шкуру і реальну гіперінляцію у нас, бо ми реально страждаємо від війни на відміну від парашників.
п.с. на війні брешуть всі.
Він почав падати рік тому і робить це стабільно. Теперішнє прискорення свідчить про глибоке вичерпання ресурсів для втримання помірних темпів падіння.
або можеш і не напружуватись, бо в лютому бакс був 80, а сьогодні тільки 90, тобто всього -12% за більше ніж рік ВІЙНИ!!!! А в Україні за той самий час не просто гривня впала, а ціла економіка впала на -35% як мінімум!
Про бакс по 80 минулого року мушу виправити - 07.03.2022р. він https://www.profinance.ru/charts/usdrub/la84 злітав аж до 151,195 рублів . Але то був короткочасний панічний спалах на росії, який вже у квітні залили інтервенціями нафтодоларів в обмінниках та потоками соловйовщини з ************* - успішно, допоки резерви підєрациї не почали добігати кінця.
Ти ж можеш радіти (на відміну від ваших з profinance.ru ) - проти 7 березня минулого року рупль подорожчав на 62%
Тільки дуже раджу уважно слідкувати далі за зміною цих %%!
Щодо України - звісна справа, впала уся економіка, на генератори ВВП хоча б подивись - знищені Азовсталь, ЗАЕС, Каховське водосховище. Але завдяки союзникам ринкова гривня до долара з 21.02.2022 до 06.07.2023 впала лише на 30%. Проти максимального ж обвалу 22.09.2023 вона вже зросла на 16%. А рубль за цей період на 56% впав.
И нечего объяснять это войной и девальвацией гривни и радоваться что за поребриком проблемы в экономике.
З цього приводу згадаємо слова Симона Петлюри: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
взагалі забавляють статті про те, що ніби-то там на болотах щось погано, коли літаки там літають, військового стану НЕМА, ракети з бомбами продовжують вироблятись, чоловіки безперешкодно можуть виїжджати закордон...
поговоримо, коли в них ввп обвалиться на -30%, як в Україні і всі їх військові заводи ***********!!!
московія здихати буде ще не один рік з такими фінансами
З.І. наржалися з іранських "мопедів"- тепер ржіть з девальвації ***** та не забувайте про те , шо курс гривні "прибитий цвяхами до забору" вже майже півтора року , а ціни чомусь зростають на все кожного дня , "фінасові генії" , пля...