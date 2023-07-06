Наслідки падіння рубля: У Росії дорожчає побутова техніка та імпортний алкоголь

Виробники побутової техніки та електроніки почали підвищувати ціни в Росії через падіння рубля.

Листи з попередженнями про підвищення цін компанії вже розсилають російським дистриб'юторам, пише "Коммерсант".

Комерційний директор російського інтернет-магазину Holodilnik.ru Олексій Погудалов підтвердив отримання подібних листів, назвавши серед виробників, які попередили про зростання цін, Archelik (бренди Beko, Grundig та Indesit), "Себ-Восток" (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex та інших.

У листі від "СЕБ-Восток" зокрема йдеться про підвищення з 4 серпня вартості техніки в середньому на 10%.

Голова представництва Candy-Hoover Group (входить до складу китайської Haier Group) у Росії Гліб Мішин визнав, що через курс валют "доводиться піднімати роздрібні ціни на 15%".

Російська Асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки РАТЕК прогнозує, що через падіння рубля також зросте собівартість техніки та електроніки, яка виробляється в Росії, оскільки переважна більшість комплектуючих до неї імпортується.

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Через падіння курсу рубля імпортери алкогольних напоїв також планують підвищити ціни на 10%. Співрозмовник газети серед рестораторів повідомив, що Московська пивоварна компанія (МПК; працює з брендами Peroni, Tsingtao та ін.) вже підвищила ціни через ослаблення рубля на 6-8% із 17 липня.

Виконавчий директор виноторгової компанії Fort Олександр Ліпілін вважає, що при курсі 100 рублів за євро суттєвого зростання цін не буде, але ситуація може змінитися, якщо він перевищить 120 рублів.

Як повідомлялося, у четвер, 6 липня, курс рубля на Московській біржі продовжує падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року