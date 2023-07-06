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Новини
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Наслідки падіння рубля: У Росії дорожчає побутова техніка та імпортний алкоголь

денег,отмывание

Виробники побутової техніки та електроніки почали підвищувати ціни в Росії через падіння рубля.

Листи з попередженнями про підвищення цін компанії вже розсилають російським дистриб'юторам, пише "Коммерсант".

Комерційний директор російського інтернет-магазину Holodilnik.ru Олексій Погудалов підтвердив отримання подібних листів, назвавши серед виробників, які попередили про зростання цін, Archelik (бренди Beko, Grundig та Indesit), "Себ-Восток" (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex та інших.

У листі від "СЕБ-Восток" зокрема йдеться про підвищення з 4 серпня вартості техніки в середньому на 10%.

Голова представництва Candy-Hoover Group (входить до складу китайської Haier Group) у Росії Гліб Мішин визнав, що через курс валют "доводиться піднімати роздрібні ціни на 15%".

Російська Асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки РАТЕК прогнозує, що через падіння рубля також зросте собівартість техніки та електроніки, яка виробляється в Росії, оскільки переважна більшість комплектуючих до неї імпортується.

Читайте також: Путіну бракує грошей: У центробанку Росії заперечують штучну девальвацію рубля для наповнення бюджету

Через падіння курсу рубля імпортери алкогольних напоїв також планують підвищити ціни на 10%. Співрозмовник газети серед рестораторів повідомив, що Московська пивоварна компанія (МПК; працює з брендами Peroni, Tsingtao та ін.) вже підвищила ціни через ослаблення рубля на 6-8% із 17 липня.

Виконавчий директор виноторгової компанії Fort Олександр Ліпілін вважає, що при курсі 100 рублів за євро суттєвого зростання цін не буде, але ситуація може змінитися, якщо він перевищить 120 рублів.

Як повідомлялося, у четвер, 6 липня, курс рубля на Московській біржі продовжує падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року

Автор: 

алкоголь (404) росія (14441) ціни (3542) рубль (332) техніка (324) курс рубля (136)


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Топ коментарі
+22
А в нас дорожчає електроенергія та паливо. У зв'язку з цим фактом подорожчає все: від товарів до послуг.
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06.07.2023 15:52 Відповісти
+14
А навіщо мордоровцям закордоний алкоголь, вони звичні до денатурату та "Бояришніку".
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06.07.2023 15:45 Відповісти
+14
Новая сторублёвая купюра РФ
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06.07.2023 15:51 Відповісти
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А навіщо мордоровцям закордоний алкоголь, вони звичні до денатурату та "Бояришніку".
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06.07.2023 15:45 Відповісти
Хорошо бы бочечку денатурата на каждый клоповник на рабссее... Операцию предлагаю назвать "Денатуризация".
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06.07.2023 15:49 Відповісти
И китайский стекломой за "Хенесси" им пройдет ..
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06.07.2023 15:49 Відповісти
Так стекломой завжди був на рашкі елітним бухлом. Колись, ще у 80 роках минулого століття (Боже, як довго вже я живу), я був запрошений на весілля у Рязанську область. Поважні люди женили своїх дітей, але на другий день мені з утра пораніше запропонували звичайну бражку. Я запитав, а чому цю бажку не вигнати, потім ще раз перегнати і очистити, а вже потім настояти на чомусь смачному і корисному. Ви б бачили як на мене подивились господарі. Як на божевільного. І відповідь була фієрична, :"І что все єто время терпеть?!". У цьому весь москаль, воно п'є до всирачки, будь-що і поки є.
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06.07.2023 16:16 Відповісти
Багото хто вважає що однієї перегонки і очищення достатньо, голова не болить.
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06.07.2023 16:28 Відповісти
Шановна пані, як старий самогонщик, для якого важливий процес, а не його наслідки, можу вас запевнити, що за десятки років зайняття надзвичайно приємною і корисною для мого здоров'я справою, вироблена унікальна технологія. Перше, - інгрідієнти для бражки: звичайний сахар, очищена колодязна (несолона) вода і ніяких турбодріжджів, звичайні кулінарні, а краще домашні саморобні хлібні. Брожіння тривале, нудне і вонюче. По-друге: перший перегін - з 20 літрів браги перші 250 грам на розбодяження фарби або миття двигуна) і обов'язково використовуйте пароуловлювачі (бажано два). Женемо до міцності 30 градусів. Отриманий продукт розводимо до 20 градусів загальної міцності і знову переганяємо, відбираючи вже 200 грамм первака і до міцності вже 40 градусів. Усі залишки можно ще раз використати про інших перегонах, окрім первака, який є ефіром і уксусною кислотою. Тепер ми маємо продукт, який треба очистити. Найкраще підходить кокосовий крупнофрактійний активований вуголь, який абсорбує у себе усі масла, у тому числі сивушні, але не впитує спирт. А вже розведений до 43 процентів алкоголь (2-3 проценти ви втратите при настоюванні) заливаємо шкурки яблук (червоні і несолодкі), цедру лімона (саме цедру, а не шкурки) і даємо настоятись. Після готовності (можна пробувати в процессі) і при кожному попередньому етапі, фільтруємо через медичну вату. При настоюванні по смаку додаємо корицю (мінімум, і боже збав не лаванду або гвоздіку) і крихту ванілі. Готовий продукт пити з розумом і в міру, і ось тоді дійсно ніколи не буде боліти голова, навіть у гіпертоніка. Короче, Ви самі собі робите свято для себе і своїх друзів.
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06.07.2023 17:55 Відповісти
Дякую, такі рецепти безцінні.
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06.07.2023 20:09 Відповісти
Овва! Оце так дякую, корисна інформація, нема що додати.
Хіба що - є у Вас рецепт хріновухи? Подобаються мені гострі напої, вискокоградусні. І торф'яне віскі, але то інша історія
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06.07.2023 20:49 Відповісти
Для шанувальників крепких напоїв скину ссилку https://alcofanshop.com/catalog/obzory-i-retsepty?options%5B%5D=15 . Там дуже багато корисного з галереї українських (та й не тільки українських) алкогольних напоїв, якими не соромно почастувати свої друзів, також багато настоянок з хріном. Бажаю приємного дозвілля. І пам'ятайте завжди, що свято гарантує не кількість випитого, а якість і розум.
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07.07.2023 07:13 Відповісти
та що в вас нема iнших прийемних штук? 🤢
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07.07.2023 19:45 Відповісти
Оце так, тоді дійсно москалі би повмирали від такого чекання
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07.07.2023 08:02 Відповісти
Для бояришніка касаби закуповують китайський спирт, виготовлений з каналізаційних стоків, а це юані!!!
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06.07.2023 20:02 Відповісти
Новая сторублёвая купюра РФ
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06.07.2023 15:51 Відповісти
кацапи на скрєпних форумах ниють, що долар і по 200 фублєй хрєн купиш.
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06.07.2023 16:30 Відповісти
А в нас дорожчає електроенергія та паливо. У зв'язку з цим фактом подорожчає все: від товарів до послуг.
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06.07.2023 15:52 Відповісти
Тоже не понимаю этих переживаний за кацапов. АЖ 10%... Это должно отвлечь наше внимание от того что электричество в 2 раза дорожает???
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06.07.2023 21:36 Відповісти
Дорожчає якраз те, що 99,9 відсоткам кацапів і нахрін не потрібне...
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06.07.2023 15:54 Відповісти
А що кацапам потрібно?
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06.07.2023 16:28 Відповісти
Те що і завжди: кружка смердючої браги та телевізор ще радянського випуску з ледь дихаючим кінескопом, щоб слухати проповіді "сцаря" про "ісконноє вєлічіє русскага народа". І все, для повного щастя цього їм цілком достатньо.
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06.07.2023 16:53 Відповісти
Ні про шо - вони пють всяке пойло, а техніку тащать від нас
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06.07.2023 15:56 Відповісти
Или в Китае заказывают на Али
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06.07.2023 16:08 Відповісти
для кого ця новина?
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06.07.2023 15:56 Відповісти
Для кого? Для чого? ... Запитань можна поставити багато. А які, на вашу думку, мають бути новини на Цензорі?
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06.07.2023 16:20 Відповісти
А у нас дорожчає газ електроенергія навіть після обіцянок Боневтіка про мораторій..... БЄню Ахметова і Фірташа а других пацюків треба годувати
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06.07.2023 15:56 Відповісти
Не переживайте за них! Вихід є! А унітази, вони заздалегідь завезли з України.

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06.07.2023 16:01 Відповісти
Вони будуть їсти лебеду, ходити босоніж та всеодно будуть лізти воювати.
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06.07.2023 16:04 Відповісти
На Ізраїль полізуть воювати?
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06.07.2023 17:07 Відповісти
І це все? В них має дорожчати їжа і одяг. Але впевнений що і це станеться. На цей раз путін не зможе зупинити падіння рубля.
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06.07.2023 16:17 Відповісти
тю так це ***** через ********* і робить. дешева рупія для країни що є експортно орієтованою це плюс. Одного разу Самураї чуть не вгробили свою економіку коли намагались укріпити свою валюту, але то таке. Теж саме китай, він може в один день зробити курс до доляра 1-1 але не робить, чому ж це.
п.с. в 14 курс рупії впав у 2 рази і нічого кацапи того не сильно відчули.
тому такі новини із серії "а чо там у хахало", у нас на відміну від кацапні реальна жопа в економіці і мудрі керівники шмигло з гетьманцевим роблять все можливе щоб вона загнулась і залишились тільки Енегретичні та можливо сг компанії.
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06.07.2023 16:30 Відповісти
путін апять всєх пєрєіграл...? рассія ніпабідіма...? нада дагаварівацца...? тільки но якісь негаразди у расіі відразу - а у нас чьто луччє?! і так з 1991 року...така установка, що в Україні ВСЕ має бути гірше, ніж у россіі і це вже не з 1991, а значно раніше.
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06.07.2023 16:45 Відповісти
а до чого тут це ? падіння курсу ріпії для країни яка є ЕКСПОРТЕРОМ це не мінус а скоріше плюс, для парашників у мордорі та підері так, вони трохи дорожче куплять айфон імомарку чи бухло. А глубінному нароту пофіг.
про наш курс потрібно переживати, після війни і припинення штучного утримання він полетить у космос, а не показувати новини у стилі "а что там у хахлов"
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06.07.2023 16:52 Відповісти
Ясно, ти вважаєш, що гіперінфляція зміцнить економіку россіі. Бо рассія нічого не купує, а лише продає, а глубінний народ буде у чергах стояти у військомати. Супердержава...ніпабідімая...і санкції їй лише на користь. А в Україні має бути "плачь і скрєжет зубовний".
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06.07.2023 17:03 Відповісти
срати я хотів на парашію, тільки не варто звертати увагу на курс валют у країні в якій він такий як потрібно владі. Доречі чомусь він почав падати тільки після фейкового повстання, тобто не ***** і його бояре винні а *************.
Гіперінфляція хахахахаха там точно не буде такої інфляції як у нас вже є зараз, тому ще раз напишу не за кацапів зі срубльом переживай а за свою шкуру і реальну гіперінляцію у нас, бо ми реально страждаємо від війни на відміну від парашників.
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06.07.2023 17:23 Відповісти
А ти за кого голосував?
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06.07.2023 17:58 Відповісти
я продавсі за чолядні цукерки, на перших своїх виборах за Ющенка, на других вимушено в 2 турі за косату, але до чого тут це взагалі.
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06.07.2023 19:09 Відповісти
Я кажу за другий тур 2019.
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06.07.2023 19:17 Відповісти
тобі не зрозуміло ? за Петра а не вовчика
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06.07.2023 19:21 Відповісти
Тепер зрозуміло. А я от у другому турі 2010 і проти косатої і проти іоаника.
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06.07.2023 19:25 Відповісти
- це те ж саме, якби нам кожен день сповіщали не про російські втрати, а про наші.
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06.07.2023 19:04 Відповісти
ну порівняння таке собі, тим паче коли всі закордонні розвідки дають набагато менші втрати по техніці та живий силі.
п.с. на війні брешуть всі.
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06.07.2023 19:06 Відповісти
..."курс валют у країні в якій він такий як потрібно владі. Доречі чомусь він почав падати тільки після фейкового повстання"...

Він почав падати рік тому і робить це стабільно. Теперішнє прискорення свідчить про глибоке вичерпання ресурсів для втримання помірних темпів падіння.

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06.07.2023 20:53 Відповісти
а чого ти взяв найнижчу точку? а ти тепер порахуй від лютого 2022, з моменту повноцінного нападу на Україну!

або можеш і не напружуватись, бо в лютому бакс був 80, а сьогодні тільки 90, тобто всього -12% за більше ніж рік ВІЙНИ!!!! А в Україні за той самий час не просто гривня впала, а ціла економіка впала на -35% як мінімум!
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06.07.2023 23:50 Відповісти
Не я взяв нижчу точку 50,51 29.06.2022р., а фахівці з ресурсу profinance.ru - вони вочевидь сьогодні були трохи у паніці там, потім отримали звиздюлів і навіть ту https://www.profinance.ru/news/2023/07/06/c9fd-obval-rublya-nabiraet-oboroty.html картинку з -88% замінили менш дратівливою .

Про бакс по 80 минулого року мушу виправити - 07.03.2022р. він https://www.profinance.ru/charts/usdrub/la84 злітав аж до 151,195 рублів . Але то був короткочасний панічний спалах на росії, який вже у квітні залили інтервенціями нафтодоларів в обмінниках та потоками соловйовщини з ************* - успішно, допоки резерви підєрациї не почали добігати кінця.

Ти ж можеш радіти (на відміну від ваших з profinance.ru ) - проти 7 березня минулого року рупль подорожчав на 62%
Тільки дуже раджу уважно слідкувати далі за зміною цих %%!

Щодо України - звісна справа, впала уся економіка, на генератори ВВП хоча б подивись - знищені Азовсталь, ЗАЕС, Каховське водосховище. Але завдяки союзникам ринкова гривня до долара з 21.02.2022 до 06.07.2023 впала лише на 30%. Проти максимального ж обвалу 22.09.2023 вона вже зросла на 16%. А рубль за цей період на 56% впав.
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07.07.2023 01:47 Відповісти
Головне, щоб лико не подорожчало.
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06.07.2023 16:20 Відповісти
125 так буде 125
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06.07.2023 16:25 Відповісти
Радость омрачает то, что у кацапов все еще есть доступ и к долларам, и к евро, и к импортным товарам.
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06.07.2023 17:39 Відповісти
Ну так себе новость, зачем нам об этом знать, если мы знаем, что у лаптеногих добавляется стимул поехать на спецоперацию за электротехникой, а импортный алкоголь заменяет брага и бояра. Впечатление, что новость должна нас порадовать и отвлечь от подорожания топлива и электроэнергии. Так у них ситуация справедливая и прогнозируемая: расплачиваются за свои поступки. А мы страдаем из-за действий разных гетманцевых и потерь привычных доходов олигархов, да ну нах…
И нечего объяснять это войной и девальвацией гривни и радоваться что за поребриком проблемы в экономике.
З цього приводу згадаємо слова Симона Петлюри: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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06.07.2023 18:06 Відповісти
техніка то таке,а ось алкоголь)))
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06.07.2023 18:23 Відповісти
хоп-хэй - лалалэй - евро стоит сто рублэй... агутин что-то такое у них там пел
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06.07.2023 18:32 Відповісти
Знову масово потащать від нас пралки і унітази.
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06.07.2023 19:14 Відповісти
а в ********* дорогой алкоголь в мухосранске никого не колышит --- раша-быдло даже самогон не гонит , брагой выпивают , брагой больше литров выходит --- ,,джэк дениэлс,, отдыхает когда раша-быдло бухает
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06.07.2023 19:24 Відповісти
Байдєн! Ти што тваріш!
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06.07.2023 19:33 Відповісти
До бражки москалям не звикати
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06.07.2023 21:04 Відповісти
до 180 ще падати і падати.

взагалі забавляють статті про те, що ніби-то там на болотах щось погано, коли літаки там літають, військового стану НЕМА, ракети з бомбами продовжують вироблятись, чоловіки безперешкодно можуть виїжджати закордон...

поговоримо, коли в них ввп обвалиться на -30%, як в Україні і всі їх військові заводи ***********!!!
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06.07.2023 23:46 Відповісти
ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ.
московія здихати буде ще не один рік з такими фінансами
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07.07.2023 01:08 Відповісти
95 % коментаторів на гілці або довбодятли або просто довботролі ...

З.І. наржалися з іранських "мопедів"- тепер ржіть з девальвації ***** та не забувайте про те , шо курс гривні "прибитий цвяхами до забору" вже майже півтора року , а ціни чомусь зростають на все кожного дня , "фінасові генії" , пля...
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07.07.2023 02:35 Відповісти
До одного місця такі новини про паденіє руБля в кацапстані і про подорожчання елітного пійла. От коли прочитаю, що вони там жерти почали один одного , тоді так. А зараз це голімий самогіпноз...
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07.07.2023 04:58 Відповісти
Новина з розряду "а нахера воно мені потрібно" Мене більше цікавить, що в мене вдома, що можна купити(якщо можна), за які шиші. Як виживати при ублюдочній зелені владі.
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07.07.2023 08:12 Відповісти

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