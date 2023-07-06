Новий конкурент Twitter від власника Facebook одразу після запуску почав банити українців за дописи про війну

Соціальна мережа-конкурент Twitter від Meta під назвою Threads, яка запустилась 6 липня, одразу почала банити акаунти українських користувачів, що постили контент про війну та російську агресію.

Як повідомляє галузеве видання ain.ua, з обмеженнями вже зіткнулися щонайменше кілька відомих українських блогерів.

Загальні правила, які регулюють роботу Threads, розміщені у Instagram Help Center, враховуючи інтеграцію нової мережі з Instagram.

Відтак, заборонений у Threads контент визначаються правилами, які вже давно працюють для Instagram. Увесь контент, який користувач завантажує до цієї мережі, має їм відповідати, зокрема, але не обмежуючись такими заборонами:

можна постити тільки відео або текст, які або належать користувачеві, або на які в нього є права;

не можна постити зображення оголеного тіла;

не можна спамити, влаштовувати гівевеї за лайки, коментарі або підписки;

не можна постити підтримку тероризму, організованої злочинності або групам, які когось ненавидять;

не можна постити загрози та "мову ненависті".

"Ніколи не ОК заохочувати насильство або атакувати когось, базуючись на їхній расі, етносі, національному походженні, статі, гендері, гендерній ідентичності, сексуальній орієнтації, релігії, інвалідності або хворобах", – йдеться у правилах.

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Українські користувачі часто використовують соцмережі для того, щоб проводити інформаційні кампанії, розвінчувати російську пропаганду, повідомляти іноземну аудиторію про воєнні злочини росіян в Україні. Але алгоритми Threads (як і Instagram) не дадуть можливості українським користувачам обзивати росіян і бажати їм негараздів, попри те, що росіяни переважно підтримують війну і ракетні удари по українських містах.

Більше того, Facebook і Instagram-алгоритми блокували не лише "мову ненависті" стосовно росіян, а навіть фото їхніх військових злочинів або хештеги, які про ці злочини розповідають. У Threads ці обмеження аналогічні.