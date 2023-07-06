"Енергоатом" застрахував усі українські атомні станції на 5 мільярдів, але на підрив ЗАЕС страховка не поширюється

Держпідприємство НАЕК "Енергоатом" 29 червня уклало договір з ПрАТ "Страхова компанія "Перша" вартістю 146,91 млн на страхування шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх атомних станціях України – Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій та Південно-Українській.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з угодою, страхова сума становить 111,49 мільйонів Спеціальних прав запозичення Міжнародного валютно фонду (5,44 млрд грн за поточним курсом). Період страхування – один рік.

Ця угода розрахована на виплату компенсацій за смерть чи втрату здоров’я громадян внаслідок ядерних інцидентів. Але в угоді "Енергоатому" з "Першою" визначено, що страхове покриття відносно Запорізької атомної електростанції почне діяти лише після її звільнення від збройних формувань РФ, ліквідації наслідків присутності російських військ на території станції та отримання згоди міжнародних страхових ядерних пулів про участь у перестрахуванні ризиків по ЗАЕС.

Також в угоді вказано, що страхуванню не підлягають випадки заподіяння ядерної шкоди на будь-яких АЕС України внаслідок інциденту, який спричинений воєнними діями, збройними конфліктами, вторгненням тощо.

Подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів діяли і в аналогічних страхових угодах "Енергоатому" у попередніх роках.

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"СК "Перша" уклала угоду від імені членів об’єднання "Ядерний страховий пул": "Авеста страхування", "Брокбізнес", "Бусін", "Велта", "ВУСО", "Гардіан", "Експо страхування", "Європейський страховий альянс", "Інноваційний страховий капітал", "Каштан".

"Перша" вперше уклала таку угоду з "Енергоатомом". З 2017 року до нинішнього часу щорічні угоди вартістю від 105 млн до 203 млн грн від імені "Ядерного страхового пулу" укладала компанія "Просто страхування".

Основним акціонером ПрАТ "Страхова компанія "Перша" є Наталія Василина (40%). Це полишній президент Нотаріальної палати (у 2014-2016 роках). До 2004 року була директором Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань Мінюсту.

Ще 24% страховика належить Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Решта акцій пакетами менше 10% належить Сергію Василині (власник компаній "Прем’єр-альянс", "Гарант-транзит"), Мирославі Дудаш, Вірі Кіт та Тетяні Гужевській.