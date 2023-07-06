Побори з експортерів зерна: ДБР затримало на хабарі голову Держпродспоживслужби на Миколаївщині. ВIДЕО

Керівник Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби вимагав з підприємців гроші за пришвидшене оформлення ветеринарних документів для експорту сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.

Посадовця затримали 3 липня під час отримання чергового хабаря від експортера, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Посадовець чудово знав, що з початком повномасштабного вторгнення значення для держави експорту сільгосп продукції до ЄС для суттєво виросло. А тому вирішив скористатися ситуацією і "оперативно" налагодив системний заробіток на видачі експортних дозволів", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, всі охочі безперешкодно та швидко отримати ветеринарно-санітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити посадовцю $300 кожне авто з експортними продуктами. У разі несплати, він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів.

"Можлива сума неправомірної вигоди посадовця могла становити біля 500 тис. гривень щомісяця. За оперативною інформацією, за понад рік протиправної діяльності фігурант збагатився на десятки тисяч доларів. Точну суму встановить слідство", – підрахували у ДБР.

Там додали, що наразі слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Як повідомлялося, у червні працівники ДБР затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, яке тривалий час вимагало з місцевих підприємців сплачувати хабарі.