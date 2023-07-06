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Новини
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Побори з експортерів зерна: ДБР затримало на хабарі голову Держпродспоживслужби на Миколаївщині. ВIДЕО

дбр

Керівник Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби вимагав з підприємців гроші за пришвидшене оформлення ветеринарних документів для експорту сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.

Посадовця затримали 3 липня під час отримання чергового хабаря від експортера, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Посадовець чудово знав, що з початком повномасштабного вторгнення значення для держави експорту сільгосп продукції до ЄС для суттєво виросло. А тому вирішив скористатися ситуацією і "оперативно" налагодив системний заробіток на видачі експортних дозволів", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, всі охочі безперешкодно та швидко отримати ветеринарно-санітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити посадовцю $300 кожне авто з експортними продуктами. У разі несплати, він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів.

"Можлива сума неправомірної вигоди посадовця могла становити біля 500 тис. гривень щомісяця. За оперативною інформацією, за понад рік протиправної діяльності фігурант збагатився на десятки тисяч доларів. Точну суму встановить слідство", – підрахували у ДБР.

Там додали, що наразі слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Як повідомлялося, у червні працівники ДБР затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, яке тривалий час вимагало з місцевих підприємців сплачувати хабарі.

Автор: 

хабар (513) зерно (1883) Миколаївська область (176) Держпродспоживслужба1 (339) ДБР (499)


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Топ коментарі
+25
Який вгодований хряк...
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06.07.2023 16:37 Відповісти
+17
Пузо примерно такое, как у Жени Кошевого лицо
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06.07.2023 16:55 Відповісти
+11
Цю установу треба давно розганяти так як крім виконання функції корита для паразитів нічим більше не займається. Кстаті де дівся комітет захисту прав споживачів ?
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06.07.2023 16:47 Відповісти
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Який вгодований хряк...
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06.07.2023 16:37 Відповісти
Це системні побори у всіх областях, чому затримують тільки одного голову? Чим займається ДБР в інших регіонах?
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06.07.2023 17:10 Відповісти
Занадто багато булочок.
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07.07.2023 10:48 Відповісти
Цю установу треба давно розганяти так як крім виконання функції корита для паразитів нічим більше не займається. Кстаті де дівся комітет захисту прав споживачів ?
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06.07.2023 16:47 Відповісти
він увійшов у ДержпродСПОЖИВслужбу,....як структурна одиниця. Коротше,тепер вони разом капусту шинкують!
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07.07.2023 12:09 Відповісти
Оце хряло
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06.07.2023 16:47 Відповісти
-----
Оце так Кнур...! Кайло йому в руки і окопи рити .

....
Чому він не на фронті ?
..
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06.07.2023 17:30 Відповісти
Дбр- Карочє, с долєй всьо з.....сь. Но нам нада тіпа паказатєль. Спритні ділки-?! Дбр- Нада! Б....ь. Спритні ділки-ну рєжтє етава, у нєво са рта ваняєт. (скоріше всього, ймовірність 60 відсотків)
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06.07.2023 16:52 Відповісти
Ух сурло яке!!!
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06.07.2023 16:53 Відповісти
От зразу видно чим займається це тіло - сидить на жратві.
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06.07.2023 16:55 Відповісти
Пузо примерно такое, как у Жени Кошевого лицо
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06.07.2023 16:55 Відповісти
Він можливо їсти хотів, такий худий... І знову Миколаїв, то прокурор здає місце розташування військових, то хтось наводить ракети на СБУ і будинки громадян, а можновладці гребуть і гребуть, мародерать, так мародерять. Такого не було навіть при янику. Тоді окремі, вибрані мародерили, а тут всі, хто тільки дорвався до влади. Головне, щоб вув за Боневтіка або "ригів". Інших в Миколаєві немає, є іншої думки одиниці.
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06.07.2023 17:15 Відповісти
Ой-вэй,контора существующая для сбора взяток берет взятки,как возмутительно.
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06.07.2023 17:36 Відповісти
а чому вони не перевіряют магазини та базари де нам часом продают різну отруту?і скаржитись немае кому
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06.07.2023 18:11 Відповісти
Кто разбирается в законах?
Скажите - а в других странах во время военного положения
Тоже цацкаются с подобным?
А тогда на фига вводить военное положение?
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06.07.2023 20:11 Відповісти
ось хто зжер держрезерв. знатна пузяндра
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06.07.2023 22:46 Відповісти
Йому слуги Зеленського допомагають.
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07.07.2023 07:59 Відповісти
Ай да молодці, ДБРеровці. Аж одного заловили, найжирнішого... решта нехай ще трохи "поправляться"
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07.07.2023 08:15 Відповісти
судячи по цифрах, його прибрали за невиконання плану.
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07.07.2023 12:46 Відповісти
Нікого вони не зловили. Це туман в очі пересічних. Такі хряки не сідають, воно десь знову вилізе.
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07.07.2023 14:55 Відповісти
Усі хабарі, які брав кнур, виключно йшли на підтримку його фізичної форми - корм сьогодні дорогий і його потрібно багато
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07.07.2023 09:31 Відповісти
колега поворознюка! типовий зелений жлоб та крадій

знову парашенка напризначав корупціонерів, тінь на найвеличнішого кидає
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07.07.2023 10:32 Відповісти
Одразу видно, що це - керівник управління Держпродспоживслужби, аж запух від голоду на державних харчах. Тепер поїде у оздоровчий профілакторів на декілька років і скине кіло сто.
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07.07.2023 12:57 Відповісти
Які це треба мати зуби, шоб такий кормозапарник наїсти ?
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07.07.2023 13:37 Відповісти
Цих кабанів краще відстрілювати, ніж утримувати. Корупція поволі вбиває українців, більше ніж московські окупанти.
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07.07.2023 14:53 Відповісти

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