Болгарія хоче перепродати Україні російські ядерні реактори для своєї недобудованої АЕС

Болгарія хоче продати Україні ядерні реактори ВВЕР-1000 російського виробництва, придбані для недобудованої атомної електростанції "Белене".

Депутати болгарського парламенту у четвер 155 голосами "за" доручили міністру енергетики почати відповідні переговори з Україною, повідомляє Liga.net із посиланням на btv.

Ціна угоди буде предметом обговорень, але вона не може бути меншою, ніж заплатила сама Болгарія – близько 1,2 млрд левів, або понад 600 млн євро, заявив болгарський депутат Делян Добрев.

Він нагадав, що на Хмельницькій АЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактори типу ВВЕР-1000.

"У цьому плані Україна – єдиний у світі покупець нашого обладнання, а ми – його єдиний продавець. Це безпрограшна ситуація для обох сторін", – вважає болгарський депутат.

Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков під час пресконференції в межах візиту президента України Володимира Зеленського сказав, що переговори уже почалися.

"Важливо, що почалися розмови, чи можуть ці реактори бути використані в одній з атомних станцій України. Звичайно, це лише початок переговорів. Є дуже багато технічних параметрів – фінансових, економічних, їх треба обговорити", – сказав Денков.

Своєю чергою у Єврокомісії заявили, що Україна може використати гроші ЄС для закупівлі ядерних реакторів у Болгарії – перешкоди для цього немає.

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Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. У 2017 році тодішній гендиректор ХАЕС Микола Панащенко казав, що їх хочуть добудувати з використанням реакторної установки чеської компанії Skoda JS.

У листопаді 2021 року Енергоатом підписав угоду про будівництво п'ятого і шостого енергоблоків на ХАЕС за американською технологією.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.