Експорт українського борошна цього року може досягти 150 тисяч тонн, – асоціація

Українські мукомоли та виробники круп стали освоювати та закріплюватися на нових ринках та збільшувати обсяги експорту, у 2023 році вони можуть поставити на зовнішні ринки 150 тис. тонн борошна.

Про це заявив голова правління об'єднання "Укрхарчпром", директор спілки "Мукомоли" Родіон Рибчинський у ході дискусії щодо перспектив експорту під час війни, проведеної Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, передає Інтерфакс-Україна.

"У календарному 2021 році ми експортували 102 тис. тонн борошна, у 2022 році активний експорт розпочався з вересня і досяг 80 тис. тонн. За п'ять місяців цього року вже експортовано 74 тис. тонн. З такою динамікою ми бачимо можливість до кінця року експортувати 150 тис. тонн борошна", – сказав директор спілки "Мукомоли".

За інформацією Рибчинського, війна внесла істотні зміни в експорт борошномельно-круп'яної продукції та висівок. Раніше ця продукція вивозилася морем з основних баз відвантаження в Херсоні, Миколаєві, Одесі. Традиційними імпортерами українського борошна та круп були ОАЕ, Палестина, Сомалі, Ізраїль, висівки – Туреччина, куди їх прямувало 95% морським шляхом.

Війна внесла істотні корективи до географії збуту цієї продукції, і сьогодні найбільшими імпортерами українського борошна є Молдова, Польща, Палестина, Румунія, Хорватія та Туреччина.

До країн ЄС, зокрема Польщі, Румунії, Німеччини, Іспанії, Португалії, активно експортуються крупи. Минулого року на зовнішні ринки було поставлено 68 тис. тонн круп, за п'ять місяців 2023 року – 38 тис. тонн.

При цьому Рибчинський наголосив на зміні способів відправки борошна і круп на експорт.

"Ми не користуємося "Чорноморською зерновою ініціативою" та Дунайськими портами. Там оренда одного зернового складу на відстані від причальної стінки в 5-10 км може коштувати $100 тис. на місяць. Тому логістика, пов'язана з роботою на Дунаї, з'їдає всі можливі заробітки", – сказав він і додав, що основний експорт борошна та круп здійснюється автомобільним транспортом і лише 15% залізницею.

За словами керівника галузевої асоціації, при перетині західних кордонів експортери сьогодні мають проблеми. Незважаючи на електронну чергу, автомобілі з продукцією стоять у чергах по 2-3 тижні.

"Це призвело до втрати суттєвих контрактів з польськими та румунськими торговельними мережами, куди українські постачальники не змогли забезпечити своєчасне постачання продукції. Наразі українським мукомолам доводиться працювати переважно з промисловими переробниками", – пояснив Рибчинський.

Водночас він зазначив, що на українському ринку вже з'явилися польські макаронні вироби, виготовлені з українського борошна.