Окупанти частково відновлюють роботу ще одного енергоблока ЗАЕС, частина персоналу залишила станцію, – "Енергоатом"

Російські окупанти збираються перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС, який знаходиться у стані "холодний зупин", у стан "гарячого зупину".

Як повідомляє пресслужба "Енергоатома", призначений окупантами псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження.

"Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже – при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо", – попереджають в "Енергоатомі".

В компанії нагадали, що загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин". Український оперативний персонал ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

"А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації... Розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян", – наголошують в "Енергоатомі".

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Як повідомлялося, супутник зафіксував появу невідомих об’єктів на даху енергоблока №4 Запорізької АЕС. Раніше ЗСУ попередили, що окупанти найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на окупованій АЕС, адже на дахах двох енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації. Однак очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що загроза катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС наразі зменшується.