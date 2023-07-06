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Новини
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В Україні процвітає нелегальний продаж кави, понад 30% ринку займає контрафакт, – Гетманцев

гетманцев

Третина ринку кави в Україні знаходиться у тіні, а під виглядом відомих брендів продається контрафактна продукція сумнівного походження.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з виробниками кави.

"Ситуація на ринку одночасно жахлива та типова для нашої країни. 30% ринку в тіні. Гранульована кава завозиться за митною вартістю нижче за зелене зерно. Процвітає контрафакт та підробка світових та українських брендів, а також продаж під брендами на ринках та через інтернет того, що кавою називати не можна", – написав Гетманцев.

За його словами, легальні українські виробники та імпортери кави вимагають посилити боротьбу з контрафактом.

"В цьому ж зацікавлені і споживачі кави, і сама держава, що збирає гроші на армію. В цьому не зацікавлені кілька сімей "бізнесменів", що налаштували супер прибутковий "бізнес" під чужими брендами, без сплати податків та за рахунок нашого здоровʼя", – додав Гетманцев.

Автор: 

контрафакт (56) кава (60) підробка (77) Гетманцев Данило (500)


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О,этот персонаж заинтересовался кавой,значит будет повышение цены и кто то погреет свои ручки.
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06.07.2023 18:35 Відповісти
А давайте просто отберем все у бизнеса а этих барыг растреляем. Абы Гетманцев был доволен и отчитался путину что экономику угробил
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06.07.2023 19:05 Відповісти
І кокаїну.
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06.07.2023 19:37 Відповісти
треба легалізувати)))
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10.07.2023 13:52 Відповісти
Для того, щоб "зупинити" контрафакт на митниці потрібні дієвий інструмент комунікації між митниками та правовласниками. Ще до 1 липня 2020 року повинні були запустити програмно-інформаційний комплекс "Митний реєстр об'єктів прав ІВ", але на сьогодні він так і не запрацював і поки немає інформації на якому етапі знаходиться.
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07.07.2023 20:31 Відповісти

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