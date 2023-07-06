В Україні процвітає нелегальний продаж кави, понад 30% ринку займає контрафакт, – Гетманцев

Третина ринку кави в Україні знаходиться у тіні, а під виглядом відомих брендів продається контрафактна продукція сумнівного походження.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з виробниками кави.

"Ситуація на ринку одночасно жахлива та типова для нашої країни. 30% ринку в тіні. Гранульована кава завозиться за митною вартістю нижче за зелене зерно. Процвітає контрафакт та підробка світових та українських брендів, а також продаж під брендами на ринках та через інтернет того, що кавою називати не можна", – написав Гетманцев.

За його словами, легальні українські виробники та імпортери кави вимагають посилити боротьбу з контрафактом.

"В цьому ж зацікавлені і споживачі кави, і сама держава, що збирає гроші на армію. В цьому не зацікавлені кілька сімей "бізнесменів", що налаштували супер прибутковий "бізнес" під чужими брендами, без сплати податків та за рахунок нашого здоровʼя", – додав Гетманцев.