Махінації на будівництві дитсадка та встановленні освітлення: СБУ висунула нові звинувачення депутату Одеської облради

Служба безпеки України висунула нові звинувачення проти депутата Одеської облради Миколи Дерев’янка та його дружини, яким раніше повідомили про підозру у спробі рейдерського захоплення землі.

Як повідомляє пресцентр СБУ, наразі встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років.

"Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області. За весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 млн грн", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованої злочинної групи, залучивши до неї директора підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад. Депутат із дружиною координували укладання договорів між сільрадами і підрядною організацією. Остання отримувала кошти, передбачені бюджетом на реалізацію проєктів.

"При цьому організатори оборудки штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а отриману "різницю" виводили у тінь та розподіляли між собою", – стверджують у СБУ.

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

чч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

"Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата облради, який організував злочинну схему, та голів сільрад, що були задіяні в оборудці. Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності", – додають у СБУ.

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Як повідомлялося, на початку травня СБУ повідомила про підозру одному з депутатів Одеської обласної ради та його дружині у причетності до рейдерського захоплення приміщень "Укрпошти" поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконного відчуження землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що йдеться про його троюрідну сестру та її чоловіка депутата Одеської обласної ради від партії "ЄС" Миколу Дерев'янка.