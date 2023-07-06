На Дніпропетровщині замовили труби для реконструкції водогону на 250 мільйонів за вдвічі завищеними цінами

Комунальне підприємство "Аульський водовід" Дніпропетровської обласної ради 3 липня за результатами тендеру замовило фірмі "Асінктон Строй" реконструкцію водогону Аули-Верхньодніпровськ у Кам’янському районі вартістю 350 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2024 року реконструюють водогін Аули-Верхньодніпровськ. Аванс складає 30%, а решту 70% вартості робіт оплатять через 30 робочих днів після виконання.

У підсумковій відомості ресурсів найбільше коштів припадає на поліетиленові труби для холодної води PE 100 – 214 млн грн без ПДВ. З урахуванням 20% податку, – це 256 млн грн.

Нині в інтернет-магазині "All Electro" такі труби продаються принаймні вдвічі дешевше. Так, на нинішньому тендері труба SDR-17 зовнішнім діаметром 630×37,4 коштує 14 224 грн за метр, а в інтернет-магазині така труба виробництва "Ельпласт" пропонується по 6 380 грн за метр (тут і далі ціни вказано без ПДВ).

Крім того, інші замовники останнім часом замовляли таку трубу через "Прозорро" приблизно на третину дешевше: "Рівнеоблводоканал" у травні – по 10 334 грн/м, а "Харківводоканал" у червні та "Кривбасводоканал" у квітні – по 10 440 грн/м.

Інші типи закуплених для реконструкції водогону труб на тендерах інших замовників були по ще дешевшими. Якби "Аульській водовід" включив у свій кошторис ціну труб, як у вищевказаних замовників, то видатки були б на 100 мільйонів гривень меншими, підрахувало видання.

Фірма "Асінктон Строй" отримала підряд без конкуренції, бо на тендер більше ніхто не прийшов.

Читайте також: Влада Житомирщини витратить 70 мільйонів на добудову стадіону під час війни за завищеними цінами

Дніпровською "Асінктон Строй" володіє та керує Альона Божко, яка раніше працювала в КП "Теплоенерго" Дніпровської міськради, а її чоловік – у самій міськраді. Вона є ФОПом у галузях харчування та торгівлі, а раніше володіла нині припиненою дніпровською фірмою "Аліас-Компані" з Іриною Дашевшською. Остання теж ФОП, зокрема в галузі перукарства.

У 2016-2018 роках "Аліас-Компані" отримала на Дніпропетровщині будівельних і ремонтних підрядів на суму 35 млн грн, а потім була припинена в 2019 році. "Асінктон Строй" навпаки почала отримувати підряди лише в 2018 році та відтоді отримала їх на суму 1,33 млрд грн.

Дніпровські видання "БюроUA" і "Лица" пов’язують "Аліас-Компані" з братами Леонідом і Володимиром Дубинськими. Дубинські перебувають у розшуку ФБР за підозрою в шахрайстві з нерухомістю в США. "Асінктон Строй" була субпідрядником "Теллор-Груп" з їх орбіти.

"Асінктон Строй" – не єдиний підрядник "Аульського водоводу" зі зв’язками з Дубинськими. У червні фірма "Група "Капітал Строй" отримала підряд на поточний ремонт водогонів на суму 41 млн грн. У травні фірмі "Кірміком" замовляли різні генератори на суму 179 млн грн. Ціни за штуку не були оприлюднені. Згодом усі договори щодо генераторів розірвали.

Директором "Аульського водоводу" з травня 2022 року є Олександр Бурчак. Це виходець з вотчини Дубинських – міста Кам’янське. Бурчак раніше очолював тут низку комунальних підприємств. Згодом він переїхав в обласний центр, та у 2020 році балотувався до Дніпропетровської облради від ОПЗЖ.