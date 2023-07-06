На Дніпропетровщині замовили труби для реконструкції водогону на 250 мільйонів за вдвічі завищеними цінами
Комунальне підприємство "Аульський водовід" Дніпропетровської обласної ради 3 липня за результатами тендеру замовило фірмі "Асінктон Строй" реконструкцію водогону Аули-Верхньодніпровськ у Кам’янському районі вартістю 350 млн грн.
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
За умовами угоди, до кінця 2024 року реконструюють водогін Аули-Верхньодніпровськ. Аванс складає 30%, а решту 70% вартості робіт оплатять через 30 робочих днів після виконання.
У підсумковій відомості ресурсів найбільше коштів припадає на поліетиленові труби для холодної води PE 100 – 214 млн грн без ПДВ. З урахуванням 20% податку, – це 256 млн грн.
Нині в інтернет-магазині "All Electro" такі труби продаються принаймні вдвічі дешевше. Так, на нинішньому тендері труба SDR-17 зовнішнім діаметром 630×37,4 коштує 14 224 грн за метр, а в інтернет-магазині така труба виробництва "Ельпласт" пропонується по 6 380 грн за метр (тут і далі ціни вказано без ПДВ).
Крім того, інші замовники останнім часом замовляли таку трубу через "Прозорро" приблизно на третину дешевше: "Рівнеоблводоканал" у травні – по 10 334 грн/м, а "Харківводоканал" у червні та "Кривбасводоканал" у квітні – по 10 440 грн/м.
Інші типи закуплених для реконструкції водогону труб на тендерах інших замовників були по ще дешевшими. Якби "Аульській водовід" включив у свій кошторис ціну труб, як у вищевказаних замовників, то видатки були б на 100 мільйонів гривень меншими, підрахувало видання.
Фірма "Асінктон Строй" отримала підряд без конкуренції, бо на тендер більше ніхто не прийшов.
Дніпровською "Асінктон Строй" володіє та керує Альона Божко, яка раніше працювала в КП "Теплоенерго" Дніпровської міськради, а її чоловік – у самій міськраді. Вона є ФОПом у галузях харчування та торгівлі, а раніше володіла нині припиненою дніпровською фірмою "Аліас-Компані" з Іриною Дашевшською. Остання теж ФОП, зокрема в галузі перукарства.
У 2016-2018 роках "Аліас-Компані" отримала на Дніпропетровщині будівельних і ремонтних підрядів на суму 35 млн грн, а потім була припинена в 2019 році. "Асінктон Строй" навпаки почала отримувати підряди лише в 2018 році та відтоді отримала їх на суму 1,33 млрд грн.
Дніпровські видання "БюроUA" і "Лица" пов’язують "Аліас-Компані" з братами Леонідом і Володимиром Дубинськими. Дубинські перебувають у розшуку ФБР за підозрою в шахрайстві з нерухомістю в США. "Асінктон Строй" була субпідрядником "Теллор-Груп" з їх орбіти.
"Асінктон Строй" – не єдиний підрядник "Аульського водоводу" зі зв’язками з Дубинськими. У червні фірма "Група "Капітал Строй" отримала підряд на поточний ремонт водогонів на суму 41 млн грн. У травні фірмі "Кірміком" замовляли різні генератори на суму 179 млн грн. Ціни за штуку не були оприлюднені. Згодом усі договори щодо генераторів розірвали.
Директором "Аульського водоводу" з травня 2022 року є Олександр Бурчак. Це виходець з вотчини Дубинських – міста Кам’янське. Бурчак раніше очолював тут низку комунальних підприємств. Згодом він переїхав в обласний центр, та у 2020 році балотувався до Дніпропетровської облради від ОПЗЖ.
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