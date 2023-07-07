USAID розширює грантову підтримку українського малого та середнього бізнесу до 92 мільйонів

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" розширює грантову підтримку на відновлення українського малого та середнього бізнесу до 92 млн грн, таким чином підприємства зможуть отримати більше грантів.

Як ідеться в повідомленні Мінекономіки, грантова програма була відкрита 22 липня 2022 року.

У рамках програми передбачається надання близько 120 грантів обсягом від 600 тис. грн до 1,2 млн грн. Обсяг грантової підтримки в межах програми збільшився з 36 млн грн до 92 млн грн, що дає змогу більшій кількості малих та середніх підприємств скористатися її перевагами.

Програма зосереджується на секторах інформаційних технологій, інжинірингу, виробництва, послуг, а також креативних індустрій. Водночас програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям цього запиту. Діяльність грантоотримувача може бути зосереджена на таких потребах:

покращення бізнес-процесів і моделей;

розбудова організаційного потенціалу;

розвиток виробництва, продажів;

цифрові та торгові можливості.

Напрями надання грантової допомоги можуть включати: розробку продукту та інновації, створення або відновлення ланцюгів поставок, посилення підготовки персоналу та забезпечення персоналом, покращення онлайн-маркетингу та просування на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення конкурентоспроможності бізнесу, а також подібну діяльність, що пов’язана з підтримкою безперервності та відновлення бізнесу.

Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року (включно).

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує стартапи й малі та середні підприємства з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.