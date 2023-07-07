Ексдиректора аеропорту "Ужгород" підозрюють у недбалості під час будівництва на 7,5 мільйона

На Закарпатті колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у причетності до розкрадання під час будівельних робіт 7,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що комунальне підприємство та підрядне товариство уклали договір на виконання реконструкції світлосигнальної системи аеродрому та системи її електропостачання. Загальна вартість проєкту становила майже 79 млн грн.

Під час будівництва підрядник за завищеною вартістю придбав спецобладнання, яке, до того ж, не відповідало вказаним у документації вимогам. При цьому вніс недостовірні дані до акту вартості вмонтованого устаткування. Тодішній керівник летовища, неналежно виконуючи службові обов’язки, погодив підроблений документ.

Унаслідок неправомірних дій збитки державному бюджету сягнули 7,5 млн грн.

Тож, колишньому директору аеропорту "Ужгород" повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК), а керівнику підрядного товариства – у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК).

Зазначається, що суд вже обрав фігурантам запобіжні заходи. Попри позиції сторони обвинувачення, слідчий суддя взяв очільника товариства під домашній арешт, а екскерівнику аеропорту визначив заставу у розмірі 51 тис. грн. Прокуратура вже оскаржила це в апеляційному порядку.

На нерухоме майно підозрюваних накладено арешт.