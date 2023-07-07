У червні українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних авто

У червні український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це на 13% більше, ніж у місяцем раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 43%. Також українці реєстрували дизельні авто – 35%, електромобілі – 14%, авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%.

Лідером червневих реєстрацій серед ввезених вживаних автівок став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця також увійшли: Volkswagen Golf (1461 авто), Renault Megane (1238), Skod Octavia (880), Volkswagen Passat (716), Nissan Leaf (514), Ford Focus (407), Nissan Qashqai (384), Volkswagen Touran (380), Volkswagen Tiguan (304) та Audi A4 (292).

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 10,5 років.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.