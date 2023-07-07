Очільник МАГАТЕ заявив про прогрес у доступі до об’єктів Запорізької АЕС

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) за останні дні отримали більший доступ до приміщень окупованої Запорізької АЕС.

Про це журналістам у Токіо заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми робимо успіхи: з вівторка до сьогоднішнього дня ми отримали більший доступ до ЗАЕС", – зазначив він.



За його словами, інспектори агентства ще не отримали доступу до дахів будівель об'єкта, але подали відповідні запити. "Я цілком упевнений, що ми отримаємо дозвіл", – додав Гроссі.



Він наголосив, що співробітники агентства перевірили басейни для охолодження та інші приміщення та не виявили "жодних ознак наявності вибухових речовин або мін".



Раніше цього тижня Гроссі заявив, що МАГАТЕ запросило доступ до ще низки місць на ЗАЕС. За його словами, "це потрібно, щоб переконатися у відсутності мін чи вибухівки на об'єкті".



"Особливо, потрібен доступ до даху над реакторами 3 та 4, до машинного залу та до деяких компонентів системи охолодження АЕС", – наголосив він.

Як повідомлялося, супутник зафіксував появу невідомих об’єктів на даху енергоблока №4 Запорізької АЕС. Раніше ЗСУ попередили, що окупанти найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на окупованій АЕС, адже на дахах двох енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації. Однак очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що загроза катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС наразі зменшується.