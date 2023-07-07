Грозовий шторм залишив без електроенергії понад 700 населених пунктів в 11 областях

Унаслідок масштабного грозового шторму в 11 областях зафіксовано пошкодження ліній елетропередачі, знеструмлено 710 населених пунктів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, найбільше знеструмлень – на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Відновлювальні роботи у цих регіонах тривають.

Водночас продовжуються обстріли у прифронтових та прикордонних з РФ областей. Унаслідок них знеструмлювалася частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській та Харківській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Херсонщині заживлені понад 2 тисячі споживачів. Загалом за добу енергетики змогли повернути електроенергію майже 58 тисячам споживачів. При цьому через технологічні порушення без світла залишається частина споживачів у Запорізькій та Одеській областях", – зазначається у повідомленні.

Як наголошують у Міненерго, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.