Ексзаступник голови Держмитниці Черкасський, співмешканка якого вивезла з України $760 тисяч, оскаржує своє звільнення

Ексзаступник очільника Державної митної служби України Руслан Черкасський, якого уряд звільнив 24 березня, хоче поновитися на службі.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Намагається тепер позиватися до Комісії з держслужби, Кабміну та Митниці, що його неправильно звільнили, і хоче поновитися на службу", – зазначив він.

Нагадаємо, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.

Щодо заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження, на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний, на якому пробув два місяці. Звільнити Черкасського вдалося лише 24 березня.

Раніше стало відомо, що співмешканка митника Черкасського вивезла з України $760 тисяч.

Як повідомлялося, у березні НАЗК виявило у нього "подаровані" батьком-пенсіонером $150 тисяч.

Руслан Черкасський за часів Януковича працював на Донецькій та Енергетичній митниці. Його називали реальним керівником Митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу президента Олега Татарова.