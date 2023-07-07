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Новини
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Ексзаступник голови Держмитниці Черкасський, співмешканка якого вивезла з України $760 тисяч, оскаржує своє звільнення

черкасський

Ексзаступник очільника Державної митної служби України Руслан Черкасський, якого уряд звільнив 24 березня, хоче поновитися на службі.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Намагається тепер позиватися до Комісії з держслужби, Кабміну та Митниці, що його неправильно звільнили, і хоче поновитися на службу", – зазначив він.

Нагадаємо, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.

Щодо заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження, на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний, на якому пробув два місяці. Звільнити Черкасського вдалося лише 24 березня. 

Раніше стало відомо, що співмешканка митника Черкасського вивезла з України $760 тисяч. 

Як повідомлялося, у березні НАЗК виявило у нього "подаровані" батьком-пенсіонером $150 тисяч.

Руслан Черкасський за часів Януковича працював на Донецькій та Енергетичній митниці. Його називали реальним керівником Митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Автор: 

суд (3341) Державна митна служба (487)


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Топ коментарі
+17
Таких не увольнять нужно а судить с конфискацией!!!
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07.07.2023 12:51 Відповісти
+17
Він знову почне судитися. А мертвий він би вже не судився.
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07.07.2023 13:02 Відповісти
+9
наслідки лояльного ставлення до потвор
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07.07.2023 13:19 Відповісти
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Таких не увольнять нужно а судить с конфискацией!!!
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07.07.2023 12:51 Відповісти
Він знову почне судитися. А мертвий він би вже не судився.
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07.07.2023 13:02 Відповісти
Ототож бо - "стриляти з кофіскацією" !
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07.07.2023 16:31 Відповісти
наслідки лояльного ставлення до потвор
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07.07.2023 13:19 Відповісти
Ну що за падлюка?
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07.07.2023 13:46 Відповісти
забагато цього татарова тільки де гроші там і він
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07.07.2023 13:47 Відповісти
І поновиться , можете не сумніватись.
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07.07.2023 13:59 Відповісти
Який господар - такий і посіпака
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07.07.2023 14:00 Відповісти
Цих сук ненажерливих пора травити дихлофосом!
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07.07.2023 14:03 Відповісти
Руслан Черкасский- на зоне даже погоняло придумывать не надо будет,а чо прилично звучит типа Арсен Питерский или Гиви Ростовский...
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07.07.2023 14:14 Відповісти
А він запитає Джо Байдена "а чому ми не в НАТО"?
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07.07.2023 14:31 Відповісти
Які проблеми - валізу з грошима Хантеру і будемо в НАТО
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07.07.2023 18:18 Відповісти
--Та це вдоску свій .ЗЕ- рубаха паря ... Хто це взявся його судить ?! Явно наривається на :---
Вийди звідси! РОЗБІЙНИК !!!
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07.07.2023 15:17 Відповісти
У мене тут лише два питання: коли вже це падло нажереться? Чи це вже якась патологічна ненажерливість?
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07.07.2023 15:23 Відповісти
я так понимаю, у него новая сожительница...
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07.07.2023 18:13 Відповісти
може пора уже к ликарям прийты - вы суки там не охренели!!!!
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07.07.2023 18:30 Відповісти
сколько же можно наколядувати, чтобы шлюхам 760.000$ на жувачки осталось
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07.07.2023 18:49 Відповісти

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