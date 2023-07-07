Влада Росії перевірить корпорацію Mars на причетність до фінансування української армії, – ЗМІ

У Росії прокуратура Московської області проводить перевірку американської компанії Mars щодо фінансування Збройних сил України.

За даними ТАСС, правоохоронці також перевіряють компанію на відповідність сплачених податків отриманим доходам, передає "Комерсант".

Раніше очільник однієї з російських громадських організацій звернувся до Генпрокуратури РФ проханням перевірити Mars на фінансування ЗСУ. У заяві стверджувалося, що компанія неодноразово обіцяла спрямовувати весь прибуток від російського бізнесу в Україну.



У березні 2022 року президент Mars Грант Рід заявив про призупинення рекламних кампаній бренду в Росії та Білорусі та інвестицій у РФ. Утім, компанія продовжує вести бізнес в Росії.

У травні Mars виділив $13,5 млн на допомогу мешканцям України та їхнім тваринам. До того компанія жертвувала ще $12 млн для міжнародних організацій, які допомагають постраждалим українцям.



Компанія Mars – виробник кондитерських виробів, харчів та кормів для домашніх тварин. Компанії належать такі бренди, як Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M`s, Orbit, Pedigree, Whiskas. У Росії її керує десятьма фабриками.