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Новини
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Ціни на бензин і дизпаливо у великих мережах АЗС зросли за тиждень на 2-5 гривень за літр

бензин

Із 30 червня по 7 липня середня ціна на бензин А-95 в Україні зросла на 3 грн і склала 47,89 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,77 грн – до 49,96 грн/л, а дизпаливо – на 3,44 грн, до 46,84 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах додало 5 грн, до 49,99 грн/л.

На станціях "Укрнафти" бензини й дизпаливо здорожчали на 4,91 грн: бензин А-95 – до 45,9 грн/л, бензин А-95+ зріс до 47,9 грн/л, дизпальне – до 44,9 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної "п’ятірки" і дизпального на 4 грн, А-95+ – на 5 грн.

UPG підняла ціни на всі види пального на 4,1-5 грн, KLO – на 2,8-4,9 грн.

Також відкоригували ціни на пальне у сторону збільшення майже всі роздрібні мережі, за виключенням станцій групи "Приват".

Як повідомлялося, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин – 213,5 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 літрів, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.

У Мінекономіки прогнозують, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр.

Автор: 

АЗС (1595) бензин (1112) ціни (3549) дизпаливо (1285)


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Топ коментарі
+14
Можемо собі дозволити.
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07.07.2023 13:13 Відповісти
+12
Це перемога, правда ж зебіли?
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07.07.2023 13:13 Відповісти
+3
пацюки у владі так прокрались що ніхто вже грошей так просто не дає- залишається тільки як прийнято у пацюків залазити до власного народу в карман
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07.07.2023 13:17 Відповісти
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Можемо собі дозволити.
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07.07.2023 13:13 Відповісти
захопим }{уйсосію буде газ по 10-11 а паливо по 18-20грн
та відберемо золото газ алмази берилій
а зенелоха с командою розстрілять!
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08.07.2023 01:20 Відповісти
Це перемога, правда ж зебіли?
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07.07.2023 13:13 Відповісти
ЗЕпереможнайа!
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07.07.2023 13:14 Відповісти
пацюки у владі так прокрались що ніхто вже грошей так просто не дає- залишається тільки як прийнято у пацюків залазити до власного народу в карман
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07.07.2023 13:17 Відповісти
пожілі бєдна і хватіт !
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07.07.2023 13:22 Відповісти
Геть-манцев рулить.
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07.07.2023 13:23 Відповісти
Рейтинг жадності - у студію :
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07.07.2023 14:26 Відповісти
На фоні падіння цін на нафту.
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07.07.2023 16:01 Відповісти
Ну це ж точно зза ФОПів нафтозаводів.
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07.07.2023 16:35 Відповісти
Їжджу останнім часом громадським транспортом по 8 грн! Раніше витрачав на жоповозку приблизно 150 літрів на місяць, зараз 30-40. Шкода, що перевізники постраждають
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07.07.2023 17:40 Відповісти

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