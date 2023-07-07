Ціни на бензин і дизпаливо у великих мережах АЗС зросли за тиждень на 2-5 гривень за літр

Із 30 червня по 7 липня середня ціна на бензин А-95 в Україні зросла на 3 грн і склала 47,89 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,77 грн – до 49,96 грн/л, а дизпаливо – на 3,44 грн, до 46,84 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах додало 5 грн, до 49,99 грн/л.

На станціях "Укрнафти" бензини й дизпаливо здорожчали на 4,91 грн: бензин А-95 – до 45,9 грн/л, бензин А-95+ зріс до 47,9 грн/л, дизпальне – до 44,9 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної "п’ятірки" і дизпального на 4 грн, А-95+ – на 5 грн.

UPG підняла ціни на всі види пального на 4,1-5 грн, KLO – на 2,8-4,9 грн.

Також відкоригували ціни на пальне у сторону збільшення майже всі роздрібні мережі, за виключенням станцій групи "Приват".

Як повідомлялося, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин – 213,5 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 літрів, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.

У Мінекономіки прогнозують, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр.