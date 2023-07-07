За війну заплатять росіяни: Мінфін Росії звітує про зменшення дефіциту бюджету на тлі падіння курсу рубля

Федеральний бюджет РФ у січні-червні, за попередніми даними російського Мінфіну, був виконаний з дефіцитом 2,6 трильйона рублів.

У січні-травні російське міністерство оцінювало дефіцит у 3,41 трлн рублів при плані на рік на рівні 2,9 трильйона рублів, отже у червні він зменшився зменшився на 816 млрд рублів, передає Інтерфакс.

Дані Мінфіну РФ свідчать, що у червні на тлі падіння курсу рубля суттєво зросли доходи російського бюджету, водночас видатки різко впали.

Так, доходи федерального бюджету за шість місяців склали 12,38 трлн рублів, що на 12% менше, ніж за перше півріччя минулого року. Доходи за січень-травень оцінювалися Мінфіном у 9,82 трлн рублів, відтак у червні вони зросли одразу на 2,56 трлн рублів.

У тому числі ненафтогазові доходи зросли на 17,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 6,97 трлн рублів.

Нафтогазові доходи в січні-червні продовжили були на 47% меншими торішнього показника – 3,38 трлн рублів (за підсумками травня падіння становило 50%, у січні-квітні – на 52%). При цьому за червень Росія отримала 530 млрд рублів нафтогазових доходів – це менше, ніж у травні, квітні та березні.

Мінфін РФ пояснює це падінням цін на нафту марки Urals, зниженням цін та зменшенням експорту природного газу.

Надходження ПДВ за шість місяців зросло рік до року на 17% – до 5,53 трлн рублів (місяцем раніше зростання було на 16,2%), надходження податку на прибуток навпаки скоротилося на 4,3% – до 867 млрд рублів (у січні-травні зниження було на 15%).

Водночас видатки федерального бюджету РФ у січні-червні становили 14,98 трлн рублів, перевищивши показники аналогічного періоду минулого року на 19% (місяцем раніше зростання було на 27%). За даними російського Мінфіну, видатки у червні склали всього 1,75 трлн рублів.

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Як повідомялося, курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

У четвер, 6 липня, курс рубля на Московській біржі продовжував падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про щумисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.