Комерційний директор найбільшого виробника вибухівки в Україні отримав 4 роки тюрми

Чинний комерційний директор "Павлоградського хімзаводу" отримав 4 роки позбавлення волі за продаж вироблених держпідприємством вибухових речовин через "фірми-прокладки".

Відповідне рішення колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила 7 липня, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За даними слідства, дії посадовця завдали збитків державному підприємству на суму понад 7 млн грн.

ВАКС погодився з доводами прокурора та визнав посадовця винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

За вироком суду посадовцю підприємства призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах державної форми власності, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки та штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов прокурора та стягнув з обвинуваченого 7,06 млн грн.

Вирок суду ще не набрав чинності може бути оскаржений у Апеляційній палаті ВАКС.

У САП зазначають, що інша справа уже щодо генерального директора державного підприємства "Павлоградський хімічний завод" та інших осіб, що діяли за аналогічною схемою, перебуває на стадії підготовчого судового засідання. У ще одному, уже третьому, провадженні генеральному директору та директору з маркетингу у червні 2023 року повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем вже при закупівлі продукції для потреб державного підприємства.

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Як повідомлялося, в 2021 році НАБУ повідомило про підозру керівнику "Павлоградського хімічного заводу" Леоніду Шиману у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, керівництво заводу відмовлялося укладати прямі договори на постачання продукції та змушувало покупців звертатися для купівлі промислових вибухових речовин до його "дилерів", які завищували ціни. Таким чином, держпідприємство втратило 43,3 млн грн доходу, які отримали приватні фірми-посередники.

ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод" – провідне підприємство в Україні з виробництва вибухових речовин, сумішевих твердих ракетних палив та виробів з ними. Підприємство також утилізує тверде ракетне паливо, різні види боєприпасів, непридатних для зберігання та використання, а також створює обладнання для виробництва та утилізації вибухо- та пожежонебезпечних матеріалів та виробів.