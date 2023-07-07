У Росії вдруге за місяць стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, є загиблі та поранені

У Росії на заводі з виробництва хімічної продукції та вибухових речовин АТ "Промсинтез" (Самарська область), стався вибух.

Шестеро людей загинули, ще двоє постраждали, повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на екстрені служби.

У пресслужбі управління Слідчого комітету РФ у Самарській області повідомили, що на місце події виїхали представники слідчих органів. Водночас у відомстві не підтверджують і не спростовують інформацію про подію.

За даними російських ЗМІ, вибух стався під час демонтажу технічного трубопроводу. Пожежі після вибуху не було.

Завод "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області розташований на базі заснованого в 1911 Самарського Сергієвського заводу вибухових речовин. Підприємство вважається одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД, йдеться на сайті компанії.

У 1998 році на заводі було запущено виробництво нітробензолу, який є основою виготовлення аніліну, барвників, полімерів. У 2003 році підприємство освоїло виробництво патронованих емульсійних вибухових речовин.

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Як повідомлялося, 20 червня вибух пролунав на пороховому заводі у Котовську Тамбовської області. В результаті загинули четверо людей, ще 12 постраждали.

Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших підприємств промисловості боєприпасів і спецхімії у Росії. Підприємство виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї, артилерійських систем усіх калібрів, є основним постачальником бронебійних снарядів для танків, а за окремими марками порохів – це єдиний виробник у Російській Федерації.

За кілька днів до цього президент Росії Володимир Путін заявляв, що російські підприємства ОПК наразі працюють у дві-три зміни, виробництво озброєнь збільшилося у 2,7 раза, найбільш затребуваних – у десять разів.