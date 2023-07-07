Україна виділила 20 мільярдів на страхування суден поза "зерновим коридором", – нардеп

Україна виділила 20 млрд грн для гарантії фінансової безпеки суден, які готові перевозити українську агропродукцію поза межами "зернової угоди".

Про це під час брифінгу повідомив член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, передає Інтерфакс-Україна.



"Було ухвалено рішення виділити 20 млрд грн страхових гарантійних коштів. Якщо навіть Росія не гарантуватиме безпеку і буде проти "коридора", судна зможуть заходити (в українські морпорти, – ред.). Є судновласники, які готові заходити, а Україна цим страховим фондом у 20 млрд грн гарантуватиме їм фінансову безпеку", – пояснив нардеп.



Щодо перспективи продовження роботи "зернового коридору" після 18 липня, Соломчук висловив думку, що рішення щодо цього питання буде ухвалено за день-два до дати завершення дії угоди.



"Сподіваємося, що рішення буде позитивним з огляду на те, скільки країн світу включилося в цей процес", – сказав він.

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Як повідомлялося, раніше в ООН визнавали, що СКЦ через дії російської сторони з 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу.

МЗС РФ напередодні фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.

Росія заявляє, що не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.