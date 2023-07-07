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Україна виділила 20 мільярдів на страхування суден поза "зерновим коридором", – нардеп

зерно

Україна виділила 20 млрд грн для гарантії фінансової безпеки суден, які готові перевозити українську агропродукцію поза межами "зернової угоди".

Про це під час брифінгу повідомив член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Було ухвалено рішення виділити 20 млрд грн страхових гарантійних коштів. Якщо навіть Росія не гарантуватиме безпеку і буде проти "коридора", судна зможуть заходити (в українські морпорти, – ред.). Є судновласники, які готові заходити, а Україна цим страховим фондом у 20 млрд грн гарантуватиме їм фінансову безпеку", – пояснив нардеп.

Щодо перспективи продовження роботи "зернового коридору" після 18 липня, Соломчук висловив думку, що рішення щодо цього питання буде ухвалено за день-два до дати завершення дії угоди.

"Сподіваємося, що рішення буде позитивним з огляду на те, скільки країн світу включилося в цей процес", – сказав він.

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Як повідомлялося, раніше в ООН визнавали, що СКЦ через дії російської сторони з 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу.

МЗС РФ напередодні фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.

Росія заявляє, що не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.

Автор: 

ВР (2901) корабель (69) страхування (672) зерновий коридор (196)


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