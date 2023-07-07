При виготовленні нової сталі можна використати не більше 5% лому знищеної ворожої бронетехніки, - гендиректор "Метінвесту"
У зв’язку з різними домішками і низькою якістью сталі ворожої бронетехніки, не більше 5% її можна додавати під час виробництва нової української сталі.
Про це розповів генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков у інтерв’ю для проекту FAQ talks.
"Багато людей думають, що можна це все взяти (залишки знищеної ворожої техніки - БЦ), просто переплавити і зробити новий метал або нову техніку, але це не так. Ті залишки - досить складна історія, в тому металі багато речовин додаткових. Тому просто так додати його до нашого металу ми не можемо, адже просто не отримуємо ту якість металу, який ми хочемо на виході. Якщо казати про ворожу бронетехніку, то тільки 5% з неї можна додавати до марок сталі як сировину", - пояснив Риженков.
За його словами, за час війни група освоїла 24 нових продукти на підприємствах, які пов'язані так чи інакше з військовою темою, як наприклад броньована сталь.
"Ми поставили вже 150 000 бронежилетів для ЗСУ. Зараз можете сказати, що кожен 10 військовий в ЗСУ одягнутий у бронежилет зі сталі Метінвесту", - розповів Риженков.
На початку підприємства групи робили плити з найвищим захистом - відразу 6 класу, але потім зрозуміли, що через вагу з цим класом бронежилетів можна тільки в окопі сидіти. Тому "Метінвест" розробив більш легку модель бронежилету, яка відповідає четвертому чи п'ятому класу захисту, вона важить вісім-дев'ять кілограмів.
"Паралельно з бронежилетами ми розробили нові спеціальні укриття для наших військових, з металу. Ці укриття можна ставити в бліндаж, окоп. Вони дозволяють навіть під обстрілами знаходитися у безпеці. Група поставила вже більше 200 таких "криївок". Звідки взялася ця ідея? Ми знайшли креслення для цих бункерів, у старих кресленнях, які були на "Запоріжсталі". Тобто колись було мобілізаційне завдання у "Запоріжсталі" під час радянського союзу. Тоді і були розроблені ці бункери. Ми їх модернізували і почали виготовляти", - розповідає керівник групи.
Також "Метінвест" виробляє спеціальні захисні споруди, які захищають техніку від дронів-камікадзе "Ланцет", захисні броньовані обвіси, які можуть використовуватися машинами для розмінування чи просто для пересування на полі бою.
"Зараз ми пробуємо поставити нашу сталь, на випробування, чи може вона використовуватися для кораблів, бронювання для катерів", - додав Риженков.
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зроблять з 100кг сталі 300кг молотків ломів кирок та сокир і відправлять нам
А тепер з вишами,значить,не можна.
Байдуже, якого.
газорезчиками працювали жінки
сам особисто наблюдав весь процес і забирав я з заводу різний катаний профіль виготовлений з танкової брон
2. Для ответственных конструкций сталь всегда идет по ТУ в которых прописаны конкретные параметры, типа там прочность, вязкость этс. Я не удивлюсь (точнее, я просто уверен), что если бронесталь относится к этой категории и марка стали может выглядеть как-то так: 40ХГСНДМЛ
3. Состав шихты для выплавки стали выглядит как-то так: базовый материал - обычно чугун, стальной лом или стружка, руда, ферросплавы, флюсы и раскислители и разные добавки.
Так вот, для того что-бы изготовить арматуру из обычного чугуна, лома и руды особо никаких усилий прикладывать не нужно. Просто нафигачил нужное количество компонентов, расплавил и отлил заготовку для прокатывание.
Для того, что-бы изготовить арматуру из "танкового лома" нужно убрать "лишнюю" лигатуру из стали. Для чего придется добавлять кучу не дешевых добавок. При этом будет некоторое количество отходов, которые перерабытываются не в печах, а методами гальванопластики. Это дополнительный геморрой
но зачем это делать если пипл хавает.
С другой стороны если мы хотим получить бронесталь из "танкового лома" нам нужно будет расплавить лом (в составе шихты конечно) и отлить заготовку. Отрицательный момент в том, что часть лигатуры выгорит при нагревании и для их компенсации все-равно нужно будет фигачить всякие добавки в шихту, но на много меньше чем в первом случае. Ну и кроме этого мы получаем более ценную сталь.
Такой вариант типа закидаем в печь что-придется и выплавим что-получится тоже возможен, но это уже будет не рядовая сталь, а спец состав для расскисливания. Я знаю так делают с алюминием. Продавать будет гораздо сложнее, но вполне возможно. Варианты со строительством просто напрашиваются.
ПС. Эта тварь просто хочет, что бы мы ему завод отстроили за народные деньги. При этом не хочет даже пальцем пошевелить.
Чи може тим він поганий, що вже має необхідні домішки и через це "вся схєма наламиваєтся" ??
Когда пионерами собирали металлолом, все принимали у нас. А тут 5%.....
Может Вы уважаемый "откат" с металлом перепутали???
Вот туда и уходят 95%.,а денюшка ему в карман.
Про хід поїздки до Лондона можна судити з листа, який молодий бізнесмен відправив до Ессена свому керуючому: "Англійці дурні та легковажні. Вони влаштували мені екскурсію своїми заводами. Щоправда, рецепт надміцної сталі тут на парканах не написаний, але досить кілька годин поспостерігати, як готується заправка для печі, щоб зрозуміти: не такий це й секрет. Компоненти мені відомі. Справа за експериментом. Слава Богу, у нас є для цього наша фабрика!".
Отже, Альфред вирішив розробити власну "крупівську" сталь. Це, звичайно, довше і дорожче, ніж чужий крадений рецепт, натомість володіння ноу-хау забезпечує його володарю надійний та, головне, конкурентоспроможний бізнес.
Лише через 10 років підприємець запатентував оригінальну технологію, що різко покращило матеріальне становище сім'ї.
У 1843 році в майстерні Круппа був виготовлений перший сталевий гарматний ствол - подія, що стала поворотним моментом у військовій історії.
Проте тодішні чиновники "прусського Пентагону" не поспішали замовляти озброєння із надміцного матеріалу - вони по-старому визнавали лише бронзу. Сталеві гармати здавались їм повним абсурдом.
На щастя, це була вже середина ХІХ століття - Європа швидко покривалася мережею залізниць. Крупп першим зрозумів, що це та галузь, де необхідно зайняти лідируючі позиції. Він розпочав виготовлення сталевих обідків вагонних коліс. Його колеса, на відміну від інших, були без зварювальних швів, а тому виявилися найміцнішими та надійнішими.
У 1852-53 роках як емблема концерну "Крупп" було запропоновано саме три переплетені вагонні колеса. З 1875 року вони стали розпізнавальним знаком патентованої продукції "крупповських" заводів, марки, що відома мільйонам мисливців...
сталіброні, (так буде зрозуміліше, тому що для журналістів різниці немає, сталь чи броня)
це компанія ахметова
Текст явно неправильно написаний.
Коли "гендиректор" таке варнякає, це може свідчити або про повну профнепридатність, або ж про спробу підвести хоч якусь "переконливу" підставу під якесь нове крадівництво. Наприклад Крадівництіво Металеве.
Цього металобрухту буде багато потрібно для сталі марки Ст.3 ПС чи СП. Ці марки будут багато використовуватись в народному господарстві.
Для виплавки високоякісних марок сталі буде менше використовуватись металобрухту.
Потрібно менше людям вішати лапшу.