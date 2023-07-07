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Новини
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При виготовленні нової сталі можна використати не більше 5% лому знищеної ворожої бронетехніки, - гендиректор "Метінвесту"

танк

У зв’язку з різними домішками і низькою якістью сталі ворожої бронетехніки, не більше 5% її можна додавати під час виробництва нової української сталі.

Про це розповів генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков у інтерв’ю для проекту FAQ talks.

"Багато людей думають, що можна це все взяти (залишки знищеної ворожої техніки - БЦ), просто переплавити і зробити новий метал або нову техніку, але це не так. Ті залишки - досить складна історія, в тому металі багато речовин додаткових. Тому просто так додати його до нашого металу ми не можемо, адже просто не отримуємо ту якість металу, який ми хочемо на виході. Якщо казати про ворожу бронетехніку, то тільки 5% з неї можна додавати до марок сталі як сировину", - пояснив Риженков.

За його словами, за час війни група освоїла 24 нових продукти на підприємствах, які пов'язані так чи інакше з військовою темою, як наприклад броньована сталь.

"Ми поставили вже 150 000 бронежилетів для ЗСУ. Зараз можете сказати, що кожен 10 військовий в ЗСУ одягнутий у бронежилет зі сталі Метінвесту", - розповів Риженков.

На початку підприємства групи робили плити з найвищим захистом - відразу 6 класу, але потім зрозуміли, що через вагу з цим класом бронежилетів можна тільки в окопі сидіти. Тому "Метінвест" розробив більш легку модель бронежилету, яка відповідає четвертому чи п'ятому класу захисту, вона важить вісім-дев'ять кілограмів.

"Паралельно з бронежилетами ми розробили нові спеціальні укриття для наших військових, з металу. Ці укриття можна ставити в бліндаж, окоп. Вони дозволяють навіть під обстрілами знаходитися у безпеці. Група поставила вже більше 200 таких "криївок". Звідки взялася ця ідея? Ми знайшли креслення для цих бункерів, у старих кресленнях, які були на "Запоріжсталі". Тобто колись було мобілізаційне завдання у "Запоріжсталі" під час радянського союзу. Тоді і були розроблені ці бункери. Ми їх модернізували і почали виготовляти", - розповідає керівник групи.

Також "Метінвест" виробляє спеціальні захисні споруди, які захищають техніку від дронів-камікадзе "Ланцет", захисні броньовані обвіси, які можуть використовуватися машинами для розмінування чи просто для пересування на полі бою.

"Зараз ми пробуємо поставити нашу сталь, на випробування, чи може вона використовуватися для кораблів, бронювання для катерів", - додав Риженков.

Автор: 

металургія (946) Метінвест (784) Новини компаній (3427)


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Топ коментарі
+17
Какой то лютый пи-деж. Турки плавят все под ряд , даже банки консервные. Катают арматуру и в США отправляют. Траки отдельно собирают - легированная сталь. Так что свистит дядя, как дышит.
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07.07.2023 14:53 Відповісти
+13
Брехло він однак !
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07.07.2023 14:55 Відповісти
+12
кацапами тхне
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07.07.2023 14:43 Відповісти
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кацапами тхне
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07.07.2023 14:43 Відповісти
ЗА ТЕ КИТАЙЦІ переплавлять 100 із 100%
зроблять з 100кг сталі 300кг молотків ломів кирок та сокир і відправлять нам
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07.07.2023 15:20 Відповісти
А якість тих молотків? Ломаються при першому ударі.
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07.07.2023 18:18 Відповісти
А то вже тема для іншої розмови :.)
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07.07.2023 21:41 Відповісти
жаль, а я думала в нас Клондайк з цією технікою, бери та роби..., хоча може є якісь технології з розділення на складові цих сплавів...
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07.07.2023 14:48 Відповісти
Он несет такую пургу потому, что ему стыдно сказать "неумеем".
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07.07.2023 14:57 Відповісти
Це навіть не лапша,а спагетті.Після другої світової плавили все,бо інженери-сталевари були з семирічною освітою і двомісячними курсами.
А тепер з вишами,значить,не можна.
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07.07.2023 15:08 Відповісти
Вони просто гроші жаліють! Бо для того, щоб розсортувать різний метал - його розібрать треба А це - ручна робота Там люди потрібні А людям платить треба Для прикладу: "Мерседес" затіяв програму років десять тому: здаєш старий "Мерс" на завод Доплачуєш половину вартості нового і отримуєш новий автомобіль А старий на заводі розкручують до гаєчки, сортують метал і відправляють на переробку Виявилося - ВИГІДНО!
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07.07.2023 15:42 Відповісти
Смішно. Якби питання було в людському ресурсі, то бомжі все це розсортували б і самі, що вони і роблять
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07.07.2023 16:11 Відповісти
Знайди "несмішне" пояснення
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07.07.2023 16:17 Відповісти
Можливо, я помиляюсь, але ви, добродію, мабуть будете весело сміятися, кои вам просто покажуть пальця.
Байдуже, якого.
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07.07.2023 21:53 Відповісти
Так, гроші потрібні; і не лише для ручної роботи, а ще й для технологій, спеціального обладнання. Чому акцентується увага саме на БРОНЕТЕХНІЦІ? Бо ******* броня це сплавлений сендвіч із сталі, композитних матеріалів, пластику, кераміки тощо -- і це все треба розділити. До того ж якусь плиту товщиною в 60 см (а саме такою буває, наприклад, лобова деталь) і навіть в 12 см просто так в піч не засунеш, її треба різати на шматки, а при такій товщині це не так і просто. Тому при нинішньому розмірі цін на сталь витрати на переробку можуть перевищувати ринкову вартість нового металу. Саме тому в СРСР колись звозили десятки тисяч старих списаних танків кудись в казахські степи, "до кращих часів".
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07.07.2023 16:46 Відповісти
Єнакіівський металургійний завод різав танки виведені з Німечини тисячами.
газорезчиками працювали жінки
сам особисто наблюдав весь процес і забирав я з заводу різний катаний профіль виготовлений з танкової брон
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07.07.2023 23:45 Відповісти
Танки, виведені з НДР? Ви щось, мабуть, "плутаєте". Групи радянських військ в країнах Варшавського договору вважалися переднім ешелоном майбутнього військового зіткнення із Заходом. Тому вони були оснащені ************* зброєю (там навіть у рядових солдат зимові комбези були на натуральній овчині, хоча в союзі такий привілей мали лише полковники і вище). На другому місці по оснащенню були так звані "західні" військові округи: західний (білоруський), прибалтійський, київський та одеський... Тож дивно що хтось різав "свіже" озброєння, виведене звідти. Воно зникло в зовсім іншому напрямку: було розпродано в пацифічно-меркантильні роки.
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08.07.2023 02:09 Відповісти
Все одно клондайк так чи інакше, але ж треба розуміти, що техніка це не лише металл, та ще й дуже різний металл
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07.07.2023 16:10 Відповісти
Буде Клондайк після війни. Буде потреба у великій кількості металоконструкцій для будівництва.
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07.07.2023 18:21 Відповісти
треш якийсь... що й арматури не можна робити з того кацап-лайна - бронесталі.?
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07.07.2023 14:48 Відповісти
Именно арматуру сделать как раз нельзя. Потому, что там (в арматуре) конкретные марки стали, достаточно далекие от бронестали. А вот по назначению как раз можно. Но они не умеют.
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07.07.2023 14:59 Відповісти
закидали в "мартен" розплавили... чи 100%, чи в любій пропорції до звичайного лому і не можна використати той метал?? хто може роз,яснити???
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07.07.2023 15:09 Відповісти
1. Арматура различается по классам. Для каждого класса своя сталь и своя термообработка. Самые ходовые стали Сталь 3 и 35ГС (я других не встречал).
2. Для ответственных конструкций сталь всегда идет по ТУ в которых прописаны конкретные параметры, типа там прочность, вязкость этс. Я не удивлюсь (точнее, я просто уверен), что если бронесталь относится к этой категории и марка стали может выглядеть как-то так: 40ХГСНДМЛ
3. Состав шихты для выплавки стали выглядит как-то так: базовый материал - обычно чугун, стальной лом или стружка, руда, ферросплавы, флюсы и раскислители и разные добавки.

Так вот, для того что-бы изготовить арматуру из обычного чугуна, лома и руды особо никаких усилий прикладывать не нужно. Просто нафигачил нужное количество компонентов, расплавил и отлил заготовку для прокатывание.

Для того, что-бы изготовить арматуру из "танкового лома" нужно убрать "лишнюю" лигатуру из стали. Для чего придется добавлять кучу не дешевых добавок. При этом будет некоторое количество отходов, которые перерабытываются не в печах, а методами гальванопластики. Это дополнительный геморрой но зачем это делать если пипл хавает.

С другой стороны если мы хотим получить бронесталь из "танкового лома" нам нужно будет расплавить лом (в составе шихты конечно) и отлить заготовку. Отрицательный момент в том, что часть лигатуры выгорит при нагревании и для их компенсации все-равно нужно будет фигачить всякие добавки в шихту, но на много меньше чем в первом случае. Ну и кроме этого мы получаем более ценную сталь.

Такой вариант типа закидаем в печь что-придется и выплавим что-получится тоже возможен, но это уже будет не рядовая сталь, а спец состав для расскисливания. Я знаю так делают с алюминием. Продавать будет гораздо сложнее, но вполне возможно. Варианты со строительством просто напрашиваются.

ПС. Эта тварь просто хочет, что бы мы ему завод отстроили за народные деньги. При этом не хочет даже пальцем пошевелить.
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07.07.2023 16:33 Відповісти
дякую за деякі роз,яснення. ви ж розумієте, про "арматуру" я образно написав, щоб зрозуміти, що не так з тими 5%?
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07.07.2023 18:15 Відповісти
Своїм поясненням Ви суперечите своєму попередньому ствердженню: "Он несет такую пургу потому, что ему стыдно сказать "неумеем"." В статті не говориться, що не вміємо, а говориться, що не можна просто взяти та переплавити або просто додати до нашої сталі. Саме з причини наявності домішок. І, як Ви самі пишете, із-за необхідності ці домішки спочатку треба прибрати. Деякі домішки для прибирання потребують кілька циклів плавлення-охолодження.
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07.07.2023 18:32 Відповісти
Ціну за брухт збивають?
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07.07.2023 14:49 Відповісти
Кому збивають? Вже хтось прода є цей брут? Як цією заявою можна збити ціну, якщо просто не все будуть використовувати?
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07.07.2023 16:08 Відповісти
А на цвяхи той метал підійде, чи на ''орала''?
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07.07.2023 14:50 Відповісти
Хоче сказати, що кацапи все з гівна ліплять?
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07.07.2023 14:52 Відповісти
Какой то лютый пи-деж. Турки плавят все под ряд , даже банки консервные. Катают арматуру и в США отправляют. Траки отдельно собирают - легированная сталь. Так что свистит дядя, как дышит.
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07.07.2023 14:53 Відповісти
саме ті консервні ******** й вийдуть з переплавленої кацапсячої броні. а от нова броня не вийде ніяк.
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07.07.2023 15:46 Відповісти
Конечно пи-дёж. 5% это по бумажкам, а остальное в карман...
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07.07.2023 17:22 Відповісти
Лютый *******. Это твой высер. Танковая сталь очень тугоплавкая, короче переплавка лома с бронетехники нерентабельно.
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08.07.2023 16:56 Відповісти
Та ти шо? А куда ж делись танки после 2-й войны? Точно - так и стоят в полях, ржавеют 70 лет уже. Сталевар ти ****.
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08.07.2023 17:37 Відповісти
Тогда состав брони и стали были другими.
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08.07.2023 22:18 Відповісти
Брехло він однак !
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07.07.2023 14:55 Відповісти
Звіздьож на весь всесвіт.
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07.07.2023 15:00 Відповісти
Що?!!!
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07.07.2023 15:02 Відповісти
Цікаво, а куди дівається 95%,з того що вони собі лишили. Десь то воно дівається. Щось тут не так з цим металом. Добре, що підняв цю тему, можливо фахівці дадуть нам відповідь.
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07.07.2023 15:04 Відповісти
Все не так. Из танков очень плохой лом.
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08.07.2023 16:57 Відповісти
За якими критеріями він "поганий" ? Поясніть будь ласка якомога точніше. Там забагато вуглецю, чи навпаки замало?
Чи може тим він поганий, що вже має необхідні домішки и через це "вся схєма наламиваєтся" ??
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09.07.2023 23:36 Відповісти
Висока тугоплавкість, низька ковкість. Щоб його переправити потрібно значно більше енергії ніж зазвичай. Отже не окупиться.
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13.07.2023 21:09 Відповісти
удивлен.....

Когда пионерами собирали металлолом, все принимали у нас. А тут 5%.....

Может Вы уважаемый "откат" с металлом перепутали???
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07.07.2023 15:10 Відповісти
Та і зараз приймають металобрухт... Тільки дешевше ніж рік тому
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07.07.2023 16:05 Відповісти
Так, Ви праві. То він прокат з откатом поплутав).
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09.07.2023 23:32 Відповісти
Цена металлолома жёстких металлов в ЕС от 10-18 евро за кг,умножаем на 60 000 кг за один танк
Вот туда и уходят 95%.,а денюшка ему в карман.
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07.07.2023 15:14 Відповісти
Цей рот таке меле, аби збивати ціни на металобрухт.
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07.07.2023 15:17 Відповісти
... Альфред пошив дорогий костюм і вирушив до Англії, де знаходилися найпередовіші металургійні підприємства того часу. Принагідно він збирався вивідати секрет виробництва легованої сталі.
Про хід поїздки до Лондона можна судити з листа, який молодий бізнесмен відправив до Ессена свому керуючому: "Англійці дурні та легковажні. Вони влаштували мені екскурсію своїми заводами. Щоправда, рецепт надміцної сталі тут на парканах не написаний, але досить кілька годин поспостерігати, як готується заправка для печі, щоб зрозуміти: не такий це й секрет. Компоненти мені відомі. Справа за експериментом. Слава Богу, у нас є для цього наша фабрика!".
Отже, Альфред вирішив розробити власну "крупівську" сталь. Це, звичайно, довше і дорожче, ніж чужий крадений рецепт, натомість володіння ноу-хау забезпечує його володарю надійний та, головне, конкурентоспроможний бізнес.
Лише через 10 років підприємець запатентував оригінальну технологію, що різко покращило матеріальне становище сім'ї.
У 1843 році в майстерні Круппа був виготовлений перший сталевий гарматний ствол - подія, що стала поворотним моментом у військовій історії.
Проте тодішні чиновники "прусського Пентагону" не поспішали замовляти озброєння із надміцного матеріалу - вони по-старому визнавали лише бронзу. Сталеві гармати здавались їм повним абсурдом.
На щастя, це була вже середина ХІХ століття - Європа швидко покривалася мережею залізниць. Крупп першим зрозумів, що це та галузь, де необхідно зайняти лідируючі позиції. Він розпочав виготовлення сталевих обідків вагонних коліс. Його колеса, на відміну від інших, були без зварювальних швів, а тому виявилися найміцнішими та надійнішими.
У 1852-53 роках як емблема концерну "Крупп" було запропоновано саме три переплетені вагонні колеса. З 1875 року вони стали розпізнавальним знаком патентованої продукції "крупповських" заводів, марки, що відома мільйонам мисливців...
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07.07.2023 15:21 Відповісти
Тільки 5% знищеної ворожої техніки можна використовувати для виробництва української сталі броні, (так буде зрозуміліше, тому що для журналістів різниці немає, сталь чи броня)
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07.07.2023 15:25 Відповісти
Якщо з вищих корумпованих ешелонів виробників сталі пішло штучне заниження ціни брухту, значить будемо збирати то кацапське лайно і в Польщу відправляти.
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07.07.2023 15:25 Відповісти
Скидається на свідоме заниження, аби розпоряджатися "дармовим" метало на власний розсуд.
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07.07.2023 15:32 Відповісти
Продавати тому, хто більше дасть !
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07.07.2023 15:48 Відповісти
метінвест не патріоти

це компанія ахметова
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07.07.2023 15:50 Відповісти
цікаво чи всі патріоти, які самі себе так називають... компанія допомагає армії, це має значення, а хто патріот час покаже, точніше виявить
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07.07.2023 16:20 Відповісти
Уже крадуть!
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07.07.2023 15:52 Відповісти
Стаття не відповідає на питання заголовку. Розумію, що там різні метали і можливо у нас відсутні шредери для звичайних авто. Сортування. Але ж можна переробляти залишки техніки у іншу продукцію. Метал є метал. Міцність, склад, добавки, загартування... То вже можна вияснити після переробки. А те, що лише 5% годиться для переробки= то або людина некомпетентна або має інших людей за дурнів.
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07.07.2023 16:03 Відповісти
Хіба можна перемогти такий народ? Звичайно, що ні. Бо вже зараз роздумують, що будуть робити з тим брухтом, що лишиться. Круто)
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07.07.2023 16:07 Відповісти
Якщо, дуже умовно, відправити на переправу 100-кілограмовий ствол якоїсь гармати, то невже з нього можна отримати лише 5 кг корисного металу? А 95 кг - в шлак?
Текст явно неправильно написаний.
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07.07.2023 16:07 Відповісти
То це шкарпеття яке попід дворами збирають може іти на метал , а з танка тільки 5%?!
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07.07.2023 16:11 Відповісти
техніку орків навіть на металлолом брати не хочуть, нічого дивного, вони не зробили нічого нормального чи якісного
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07.07.2023 16:16 Відповісти
не вмієте переробляти - все на експорт... в турцію і в польшу.
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07.07.2023 16:29 Відповісти
Так і буде. А грошики - в "правільниє апшори".
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07.07.2023 16:37 Відповісти
Мабуть отой риженков задумав щось спіонеріть як завжди ...
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07.07.2023 16:44 Відповісти
А , так падлюка Ахметов уже і сюди добрався , бреше гидота , плавлять а потім перепродують скотиняки...
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07.07.2023 18:30 Відповісти
за 9 років війни Україна мала би вже налагодити своє виробництво всього, що потребує українське військо. А в нас навіть довбаного патронного заводу немає. позорище, а не влада у нас, що ниніншя, що минула!
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07.07.2023 20:22 Відповісти
А 95%- можна в кармани покласти. 😉
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07.07.2023 20:59 Відповісти
якщо бронік затяжкий для бійця, то це проблема. їх же багато всього на собі совати треба, особлива піхота... а ще якщо додати погодні умови, наприклад, в дощ по болоті, то можна собі тільки уявити, як тяжко йти з цим всім. тому чим легше, тим краще
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07.07.2023 21:02 Відповісти
виявляється не все так просто, як багатьом здавалося, дякую що просвятили, особливо людей, які далекі від металургії
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07.07.2023 21:09 Відповісти
Щось той "гендиректор" говорить не то і не так. Бо навіть студентам відомо, чим сталь відрізняється від чавуну, що таке леговані сталі та які легуючі добавки слід додавати до сталі для тих чи інших потреб.
Коли "гендиректор" таке варнякає, це може свідчити або про повну профнепридатність, або ж про спробу підвести хоч якусь "переконливу" підставу під якесь нове крадівництво. Наприклад Крадівництіво Металеве.
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07.07.2023 21:47 Відповісти
В современном мире развитие технологий идет такими темпами, что все возможно. Но лично я за то, чтобы меньше слов и больше дела. Хотят и могут делать, пускай занимаются
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08.07.2023 08:54 Відповісти
Через таких сталеварів як Ахметов йде війна.
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07.07.2023 22:29 Відповісти
Я работал в Донецкее из чугунием,люминием,сталью.мафия русско-татарская и продажные украинцы.
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07.07.2023 22:39 Відповісти
Когда эти заводы контролировала Украина на них хоть работа была, а сейчас одна разруха и нищета
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08.07.2023 08:52 Відповісти
Работа была,но зарплаты не платили. Ахметов копил на домики и яхты
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08.07.2023 09:14 Відповісти
Я лично работал за право поесть в столовой завода потому что деньги не выдавали только 30%.. остальные переводили в банк.потом банк исчезал
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08.07.2023 09:22 Відповісти
Українське г/вно краще російського? Ще один брехун засвітився. Всюди непереборні труднощі! Немає спасіння. Раша доплачує за саботаж ?
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08.07.2023 10:09 Відповісти
Ти бачив піч напевно в ресторані .а ми говоримо про мартенівську.
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08.07.2023 20:50 Відповісти
Шото дядя цей пирдить. Скинулися за електроенергію і на ,, правильний заводік" тоже ,,очень" треба. Конфіскація майна цих підарасів і в пов'язаних осіб на користь держави, тобто народу тільки такий спосіб буде правильним і дасть людям гідне життя в майбутній Україні.
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08.07.2023 10:49 Відповісти
Вся конфіскація відбувалася з початку 1990.народ тоді сидів без світла,без хліба і грошей, і працював безплатно ще докладав свої гроші. Усі мовчали.тепер як?усі олігархи живуть за кордоном.
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08.07.2023 21:02 Відповісти
Щоб була якісна сталь, добавляють різні феросплави. Вони доводять сталь до тієї марки яку потрібно виплавляти.
Цього металобрухту буде багато потрібно для сталі марки Ст.3 ПС чи СП. Ці марки будут багато використовуватись в народному господарстві.
Для виплавки високоякісних марок сталі буде менше використовуватись металобрухту.
Потрібно менше людям вішати лапшу.
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09.07.2023 11:24 Відповісти
Ой брехло, ой лишенько! Це ж просто п**дець як бреше!
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09.07.2023 23:21 Відповісти
Останнім часом про метінвест задуже розмов... щоб це означало?
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14.07.2023 23:10 Відповісти
Падло гудково-ахметівське. Скаже "добридень" - і вже збреше. Коли нажеретесь, що ти, що твій ублюдочний хазяїн?!
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31.07.2023 18:11 Відповісти

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