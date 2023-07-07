При виготовленні нової сталі можна використати не більше 5% лому знищеної ворожої бронетехніки, - гендиректор "Метінвесту"

У зв’язку з різними домішками і низькою якістью сталі ворожої бронетехніки, не більше 5% її можна додавати під час виробництва нової української сталі.

Про це розповів генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков у інтерв’ю для проекту FAQ talks.

"Багато людей думають, що можна це все взяти (залишки знищеної ворожої техніки - БЦ), просто переплавити і зробити новий метал або нову техніку, але це не так. Ті залишки - досить складна історія, в тому металі багато речовин додаткових. Тому просто так додати його до нашого металу ми не можемо, адже просто не отримуємо ту якість металу, який ми хочемо на виході. Якщо казати про ворожу бронетехніку, то тільки 5% з неї можна додавати до марок сталі як сировину", - пояснив Риженков.

За його словами, за час війни група освоїла 24 нових продукти на підприємствах, які пов'язані так чи інакше з військовою темою, як наприклад броньована сталь.

"Ми поставили вже 150 000 бронежилетів для ЗСУ. Зараз можете сказати, що кожен 10 військовий в ЗСУ одягнутий у бронежилет зі сталі Метінвесту", - розповів Риженков.

На початку підприємства групи робили плити з найвищим захистом - відразу 6 класу, але потім зрозуміли, що через вагу з цим класом бронежилетів можна тільки в окопі сидіти. Тому "Метінвест" розробив більш легку модель бронежилету, яка відповідає четвертому чи п'ятому класу захисту, вона важить вісім-дев'ять кілограмів.

"Паралельно з бронежилетами ми розробили нові спеціальні укриття для наших військових, з металу. Ці укриття можна ставити в бліндаж, окоп. Вони дозволяють навіть під обстрілами знаходитися у безпеці. Група поставила вже більше 200 таких "криївок". Звідки взялася ця ідея? Ми знайшли креслення для цих бункерів, у старих кресленнях, які були на "Запоріжсталі". Тобто колись було мобілізаційне завдання у "Запоріжсталі" під час радянського союзу. Тоді і були розроблені ці бункери. Ми їх модернізували і почали виготовляти", - розповідає керівник групи.

Також "Метінвест" виробляє спеціальні захисні споруди, які захищають техніку від дронів-камікадзе "Ланцет", захисні броньовані обвіси, які можуть використовуватися машинами для розмінування чи просто для пересування на полі бою.

"Зараз ми пробуємо поставити нашу сталь, на випробування, чи може вона використовуватися для кораблів, бронювання для катерів", - додав Риженков.