Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС зросли за тиждень на 1,4 гривні за літр

Упродовж тижня, із 30 червня по 7 липня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 1,43 гривні – до 23,36 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Цього тижня автогаз здорожчав у всіх без винятку мережах АЗС. Найбільше ціна піднялася – на 2,5 грн/л – на автозаправних станціях мережі Neftek, де автогаз тепер коштує 24,99 грн/л. Найменше – 60 копійок – автомобільний газ додав на АЗС Prime, де літр цього виду пального наразі продається за 21,5 грн.

На станціях SOCAR, ОККО й WOG автогаз додав 2,12 грн, 1,8 грн і 1,84 грн – до 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

На АЗК KLO автогаз здорожчав на 1,5 грн – до 23,44 грн/л, у мережах U.GO і UPG – на 1,19 грн і 1,54 грн, до 22,79 грн/л і 23,7 грн/л відповідно.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,70-2,24 грн/л, до 21,55-23,99 грн/л.

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.