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Новини
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Американські корпорації Mars, PepsiCo та Mondelez рекордно збільшили продажі у Росії, – Bloomberg

mars

Американські виробники кондитерських виробів та інших продуктів Mars, PepsiCo та Mondelez, які відмовилися йти з російського ринку, зафіксували бум продажів своєї продукції у РФ на тлі виходу конкурентів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звітність компаній за 2022 рік.

Зокрема, виручка російського ТОВ "Мон'деліс Русь", яке виробляє печиво під брендами "Ювілейне" та Oreo, а також шоколад Alpen Gold та Milka, зросла у минулому році одразу на 38% – до 92 млрд рублів ($1,1 млрд). Чистий прибуток компанії збільшився у чотири рази – з 6,73 млрд до 27,08 млрд рублів, за російськими стандартами звітності.

Прибутковість збільшилася завдяки ціноутворенню, зростанню обсягів проданої продукції та призупиненню витрат на рекламу, вказано у річному звіті компанії. З нього випливає, що в 2022 році на частку Росії припало 4% консолідованої виручки Mondelez.

Виручка ТОВ "Марс", яке виробляє шоколадні батончики Mars і Snickers, а також корми для тварин під популярними марками Whiskas і Pedigree, зросла за рік на 14% – до 177 млрд рублів. Водночас чистий прибуток компанії підскочив на 58% – до 27 млрд рублів.

Виручка ТОВ "Пепсіко Холдінгс" у Росії зросла на 16% – до 186,56 млрд рублів, а прибуток збільшився вчетверо, до 37,76 млрд рублів. Виробник напоїв вказував, що операції в Росії принесуть 5% консолідованого чистого виторгу в 2022 році в порівнянні з 4% роком раніше.

В Mondelez і Pepsi попередили, що існують обмеження на переказ коштів до та з Росії. Водночас Bloomberg зауважує, що цим російським підрозділам американських груп поряд з іншими місцевими компаніями доведеться сплатити запроваджений у Росії новий "податок на надприбутки" у розмірі 10% від суми перевищення прибутку за 2021–2022 роки над показником 2018–2019 років.

Американські компанії залишилися в Росії, оскільки це не заборонено санкціями, але пообіцяли вести в країні "обмежену" діяльність, продаючи лише "основні" продукти.

Гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта у вересні заявляв, що компанія припиняє продаж у Росії напоїв під брендами 7Up та Pepsi. Але підрозділ компанії продовжує продавати в Росії чіпси, молоко, дитяче харчування та квас

Президент Mars Wrigley Ендрю Кларк також пообіцяв зменшити присутність компанії в Росії до мінімуму, не вдаючись до подробиць. Mondelez у червні заявила, що скоротила свою діяльність, припинила нові капіталовкладення, запуск нових продуктів та витрати на рекламу в Росії.

Читайте також: Mars скоротить бізнес в Росії, проте продовжить виробництво солодощів та кормів для тварин

Як повідомлялося, скандинавські підприємці відмовляються співпрацювати з американською компанією з виробництва кондитерських виробів, харчів та напоїв Mondelez International через її відмову припинити роботу в Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК пояснило це рішення тим, що Mondelez в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки. 

Нагадаємо, Mondelez International – один із найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів, що працює більш ніж у 160 країнах. Бізнес Mondelez в Україні представлений ПАТ "Монделіс Україна". До складу компанії в Україні входять Тростянецька кондитерська фабрика, яка зазнала значних руйнувань через російське вторгнення, а також дочірнє підприємство ТОВ "Чіпси Люкс".

"Монделіс Україна" реалізує продукцію в Україні під торговими марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.

Автор: 

продаж (2095) росія (14469) Mars (9) Pepsi (26)


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Топ коментарі
+4
Принципово не купую їх торгові марки з 2014 року! Рідкісна гидота
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07.07.2023 17:36 Відповісти
+3
Обьясните мне, почему они не могут торговать в рашке? Мы же прокачиваем российский газ и получаем за это деньги. Или это другое?)
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07.07.2023 20:31 Відповісти
+3
Ви расист. Замість слова негр необхідно використовувати політкоректне слово баклажан тоді вони не обертаються якщо ви за їхньою спиною про них говорите.
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08.07.2023 14:30 Відповісти
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Недовго музика грала,,
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07.07.2023 15:42 Відповісти
Принципово не купую їх торгові марки з 2014 року! Рідкісна гидота
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07.07.2023 17:36 Відповісти
Чому це гидота? Дуже смачна продукція! Крім, мабуть Пепсі!
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08.07.2023 13:58 Відповісти
Також. Як знав. Можливо, зо два рази й купив пепсі-колу, але після того, як побачив їх рекламу, де негр, який щойно зліз з баобаба, вже п'є пепсі, відвернуло назавжди!!
Яким ідіотом треба бути, щоб всунути негра в рекламу!! Хіба що в рекламу плантацій бавовни, де їх законне місце!!
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08.07.2023 14:02 Відповісти
Ви расист. Замість слова негр необхідно використовувати політкоректне слово баклажан тоді вони не обертаються якщо ви за їхньою спиною про них говорите.
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08.07.2023 14:30 Відповісти
Розумію Ваш сарказм, тому пропоную не менш політкоректне прислів'я:

Пусти свиню баклажана за стіл......
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08.07.2023 14:38 Відповісти
а хто ж тобі продасть їхні торгові марки, у тебе грошей не вистачить.
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09.07.2023 07:41 Відповісти
і н чіпси увагу зверніть
прінглс навіть випустив чіпси со вкусом срасійськай побєди
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07.07.2023 20:24 Відповісти
Обьясните мне, почему они не могут торговать в рашке? Мы же прокачиваем российский газ и получаем за это деньги. Или это другое?)
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07.07.2023 20:31 Відповісти
Того шо ми транзитна країна, і газ іде нашим партнерам які нам допомагають технікою та ************, і ще нам за це платять баксами, треба думати головою, а не тільки нею їсти чі пити)
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07.07.2023 21:28 Відповісти
Вот, вот.Американские компании зарабатывают в россии, делают себе деньги.
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08.07.2023 10:01 Відповісти
для того, щоб не купити таке г-но, користуйтесь додатком:

https://apps.apple.com/us/app/buyer-scanner/id6447796040?platform=iphone

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.product.buyer.ua&hl=en_US
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07.07.2023 21:19 Відповісти
"бізнес на крові" (с)
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07.07.2023 23:42 Відповісти
Риторичне питання: а чому вован не вносить їх до списку компаній-спонсорів тероризму? Очко жим-жим?
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08.07.2023 05:58 Відповісти
Просто если наши дурни внесут все компании в черный список, они вообще уйдут с нашего рынка и останется у нас хозмыло и порошок лотос. Этот дурак доиграется.
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08.07.2023 10:02 Відповісти
це ж цукрово-підсолоджувальна онкогенна отрута) так шо байдуже, а от з полиць наших магазинів цей непотріб бажано прибрати
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08.07.2023 11:45 Відповісти
А у цих компаній свої лобісти в конгресі та і в сенаті. Уявляєте, куди можуть повернути. Та і гроші не пахнуть... Тому краще не купляти їх товари в Україні.
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08.07.2023 11:46 Відповісти
А шо в рфії чіпи виковиюють з шоколадок та води?
Навпаки хорошу роботу роблять витягуючи з них валюту( за яку вони якраз і можуть фінансувати цю війну)!

А для панікерів, які не можуть увімкнути голову, і кричать про зраду, не куплю і тп. Хай краще скажуть як наша влада весь цей час купля дизель в рфії і розраховуються з агресором валютою ?
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08.07.2023 15:09 Відповісти
хіба тільки дизель ,а бітум для "великого будівнитва" за чотири роки пішло стільки валюти до рф що можна було нашу армію вже десять разів переоснастити але ж де там..так і живемо,тому маємо те, що дали західні партнери та волонтери.
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08.07.2023 17:26 Відповісти
Да пусть кормят свинорусов этой отравой сахарной, нам это только на руку хаххах
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08.07.2023 17:30 Відповісти
З однієї сторони це зле. З іншої вони вимивають гроші з економіки рф продаючи по факту мусор-гній яким є будь-яка їжа.

Но що більш важливо це так те що в мирних росіян є можливість купувати! І це дуже зле. Це гігантське недопрацювання. По факту для росіян війни немає. Вони собі живуть та кайфують. Ви тільки подивіться скільки їх пропагандистська машина фільмів та серіалів за рік зняла.
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08.07.2023 21:15 Відповісти
Я не вижу в этом трагедии. Если у русских не будет Пепси, они больше будут покупать местного пойла и поддерживать внутреннего производителя.
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08.07.2023 23:28 Відповісти
Треба щоб рекордно впали їхні продажі в Україні! Життя вимагає рівноваги. Просто бойкотувати їхню продукцію...
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09.07.2023 11:03 Відповісти
Москалі не хочуть жерти гівно яке виробляють їхні марки
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10.07.2023 11:05 Відповісти

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