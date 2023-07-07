Американські корпорації Mars, PepsiCo та Mondelez рекордно збільшили продажі у Росії, – Bloomberg

Американські виробники кондитерських виробів та інших продуктів Mars, PepsiCo та Mondelez, які відмовилися йти з російського ринку, зафіксували бум продажів своєї продукції у РФ на тлі виходу конкурентів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звітність компаній за 2022 рік.

Зокрема, виручка російського ТОВ "Мон'деліс Русь", яке виробляє печиво під брендами "Ювілейне" та Oreo, а також шоколад Alpen Gold та Milka, зросла у минулому році одразу на 38% – до 92 млрд рублів ($1,1 млрд). Чистий прибуток компанії збільшився у чотири рази – з 6,73 млрд до 27,08 млрд рублів, за російськими стандартами звітності.

Прибутковість збільшилася завдяки ціноутворенню, зростанню обсягів проданої продукції та призупиненню витрат на рекламу, вказано у річному звіті компанії. З нього випливає, що в 2022 році на частку Росії припало 4% консолідованої виручки Mondelez.

Виручка ТОВ "Марс", яке виробляє шоколадні батончики Mars і Snickers, а також корми для тварин під популярними марками Whiskas і Pedigree, зросла за рік на 14% – до 177 млрд рублів. Водночас чистий прибуток компанії підскочив на 58% – до 27 млрд рублів.

Виручка ТОВ "Пепсіко Холдінгс" у Росії зросла на 16% – до 186,56 млрд рублів, а прибуток збільшився вчетверо, до 37,76 млрд рублів. Виробник напоїв вказував, що операції в Росії принесуть 5% консолідованого чистого виторгу в 2022 році в порівнянні з 4% роком раніше.

В Mondelez і Pepsi попередили, що існують обмеження на переказ коштів до та з Росії. Водночас Bloomberg зауважує, що цим російським підрозділам американських груп поряд з іншими місцевими компаніями доведеться сплатити запроваджений у Росії новий "податок на надприбутки" у розмірі 10% від суми перевищення прибутку за 2021–2022 роки над показником 2018–2019 років.

Американські компанії залишилися в Росії, оскільки це не заборонено санкціями, але пообіцяли вести в країні "обмежену" діяльність, продаючи лише "основні" продукти.

Гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта у вересні заявляв, що компанія припиняє продаж у Росії напоїв під брендами 7Up та Pepsi. Але підрозділ компанії продовжує продавати в Росії чіпси, молоко, дитяче харчування та квас

Президент Mars Wrigley Ендрю Кларк також пообіцяв зменшити присутність компанії в Росії до мінімуму, не вдаючись до подробиць. Mondelez у червні заявила, що скоротила свою діяльність, припинила нові капіталовкладення, запуск нових продуктів та витрати на рекламу в Росії.

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Як повідомлялося, скандинавські підприємці відмовляються співпрацювати з американською компанією з виробництва кондитерських виробів, харчів та напоїв Mondelez International через її відмову припинити роботу в Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК пояснило це рішення тим, що Mondelez в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки.

Нагадаємо, Mondelez International – один із найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів, що працює більш ніж у 160 країнах. Бізнес Mondelez в Україні представлений ПАТ "Монделіс Україна". До складу компанії в Україні входять Тростянецька кондитерська фабрика, яка зазнала значних руйнувань через російське вторгнення, а також дочірнє підприємство ТОВ "Чіпси Люкс".

"Монделіс Україна" реалізує продукцію в Україні під торговими марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.