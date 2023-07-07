США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, – ЗМІ

Адміністрація Байдена у п’ятницю оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який складе до $800 млн.

Про це пише АР з посиланням на власні джерела.

За даними американських офіційних чиновників, зброя надійде зі складів Пентагону і включатиме бронетранспортери "Бредлі" і "Страйкер", а також ряд боєприпасів, таких як снаряди для гаубиць і високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS.

Крім того, за даними джерел, США вирішили надати Україні касетні боєприпаси. Очікують, що Пентагон надасть снаряди зі зниженим "коефіцієнтом невдач". Це означає, що у пакеті допомоги буде набагато менше боєприпасів, які можуть призвести до ненавмисних жертв серед цивільного населення.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення.

Як повідомлялося, востаннє США оголошували про військову допомогу Україні 27 червня, обсяг пакету тоді становив $500 млн.