Без страхування від воєнних ризиків Україна не зможе залучити інвестиції для відновлення, – Марченко

Витрати України на оборону під час війни залишаться високими в наступному році, що підкреслює необхідність надання союзникам страхування від воєнних ризиків, щоб допомогти залучити інвестиції.

"Без міжнародної підтримки, без страхування від воєнних ризиків ми не залучимо стільки інвестицій, скільки нам потрібно для відновлення", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко для Bloomberg Television.

"Нам потрібні інвестиції прямо зараз – нам не потрібно чекати, поки закінчиться війна, тому що інакше ми не отримаємо початкового поштовху для цієї перемоги", – додав він.

Минулого місяця уряд Великої Британії очолив ініціативу щодо страхування від воєнних ризиків, підтриману країнами G7, спрямовану на підтримку приватних інвестицій у постраждалу від війни економіку України. Світовий банк оцінив вартість ліквідації руйнувань, спричинених вторгненням Росії, у понад $400 млрд протягом наступного десятиліття.

Марченко сказав, що видатки України на оборону не зменшаться наступного року, з невеликими можливостями для скорочення дефіциту бюджету, хоча уряд зміг підтримати збір доходів.

"Ми намагаємося виконувати домашнє завдання", – зазначив Марченко, додавши, що цього року очікується зростання економіки на рівні 3%.

Європейський Союз збирається схвалити пакет допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро протягом чотирьох років, при цьому державне фінансування буде сильно залежати від зовнішньої допомоги. Київ очікує отримати 18 млрд євро грантів і позик від ЄС і близько $10 млрд від США, причому очікуваний бюджетний дефіцит збільшиться до $42 млрд. Угода з Міжнародним валютним фондом принесе ще $4,5 млрд у 2023 році.

"Ми намагаємося залучити стимули партнерів, щоб допомогти Україні покрити дефіцит у 2024 році", — сказав Марченко.

Марченко підтвердив обіцянку захищати інвестиції та викорінювати корупцію.