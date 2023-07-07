На Харківщині дозволили масові заходи і навчання у школах вперше з початку великої війни

Відсьогодні скасовано заборону на проведення масових та культурно-розважальних заходів на території Харківської області.

Про це голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram за підсумками засідання Ради оборони регіону.

Крім того, на Харківщині дозволили відновити традиційне офлайн навчання у закладах дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти за умови наявності спеціалізованого укриття, системи оповіщення тощо.

Він уточнив, що проводити масові заходи також дозволено лише у приміщеннях, які відповідають нормам безпеки. Зокрема, це будівлі із наявними захисними спорудами, які попередньо перевірять Нацполіція, ДСНС та Служба безпеки України.

"Заборона на проведення масових заходів із кількістю 50 і більше учасників на відкритому повітрі просто неба – залишається. Ми розуміємо, що культурні послуги мають особливу цінність для мешканців міста та області, але, як і з освітнім процесом, безпека людей – наш головний пріоритет", – наголосив Синєгубов.