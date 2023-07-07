Росіян почали частіше ловити під час спроб вивезти валюту за кордон

В Росії з березня 2022 року виявлено понад 8,3 тис. спроб обійти обмеження на вивезення валюти понад встановлену межу у $10 тис.

За даними Федеральної митної служби РФ, загальна сума готівкової валюти, яку намагалися вивезти в обхід ліміту, перевищує 900 мільйонів рублів в еквіваленті, передає РБК.

"При цьому за останні шість місяців спостерігається зростання кількості таких спроб порівняно з липнем-груднем 2022 року", – зазначають російські митники.

Так, у січні-червні 2023 року було порушено 3,6 тис. справ у зв'язку зі спробами вивезення валюти понад встановлений ліміт на загальну суму 423,4 млн руб., тоді як у другому півріччі 2022 року таких справ відкрили 3,1 тис. на загальну суму 308,6 млн рублів.

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ФМС уточнює, що спроби нелегально вивезти валюту з Росії з початку 2023 року фіксувалися у 6 разів частіше, ніж спроби нелегального ввезення.

При цьому найчастіше росіяни намагалися нелегально вивезти кошти до Туреччини, ОАЕ, Азербайджану та Сербії.