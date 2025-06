Масові скорочення у світових гігантах: Число звільнень у світових ІТ-компаніях із початку року перевищило 216 тисяч

Понад 216 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили робочі місця з початку 2023 року.

Як ідеться в дослідженні порталу Layoffs.fyi, при цьому кількість звільнених зросла більш ніж у вісім разів із середини січня, передає Інтерфакс-Україна.

Дані говорять про те, що кількість скорочень у техсекторі за підсумками 2023 року значно перевищить показник за минулий рік. Так, із початку цього року 837 техкомпаній скоротили 216,33 тис. осіб. За підсумками минулого року, 1 024 компанії звільнили 154,34 тис. співробітників.

До тих компаній, що оголосили про звільнення цього року, входять американські Amazon.com Inc., Electronic Arts, Roku Inc., Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc. PayPal Holdings, International Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а також німецька SAP та шведська Spotify Technology.

Технологічні компанії збільшили кількість персоналу під час пандемії, але були змушені скоротити його у відповідь на зменшення доходів від реклами та хиткі економічні перспективи.