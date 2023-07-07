Україна відмовиться від пільг за кредитами для великого бізнесу, – оновлений меморандум з МВФ

До оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) внесли чотири нових структурні маяки, які має виконати Україна для отримання третього траншу.

Згідно із оновленим меморандумом, два з них Україна має виконати до кінця вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, мають запрацювати статті Бюджетного кодексу про відновлення середньострокового бюджетного планування, розробку боргової стратегії та обмеження ризиків за державними гарантіями.

Крім того, українська влада зобов'язалась розробити концептуальну записку за програмою пільгових кредитів "5-7-9", яка має змістити фокус на підтримку малого та середнього бізнесу шляхом поступового виключення з програми пільгового кредитування великих компаній, посилення моніторингу та підтримки адекватних гарантій.

Крім того, програму співпраці з МВФ доповнено ще двома новими маяками з терміном виконання до кінця жовтня цього року.

Зокрема, Державна податкова та Державна митна служби мають підготувати плани дій на короткострокову та середньострокову перспективу, що охоплюють ключові галузі реформ, виявлених в ході майбутньої діагностики, які будуть включені до ширшої Національної стратегії доходів.

У зазначений термін також має бути обрано та призначено наглядову раду "Оператора газотранспортної системи України" (ОДГТСУ).

Інші 14 структурних маяків залишилися незмінними, за винятком перенесення на місяць – до кінця липня – ухвалення закону (№8401) про повернення до довоєнного оподаткування, який ухвалено у другому читанні 30 червня.

Ще п'ять структурних маяків було своєчасно виконано, констатується в оновленому меморандумі.

Читайте також: МВФ покращив економічні прогнози для України на цей рік

Як повідомлялося, 29 червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF) та схвалила негайне виділення другого траншу 663,9 млн СПЗ (близько $890 млн), який буде спрямований на підтримку бюджету.

Нову програму співпраці з МВФ було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд Україна отримала на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR 664 млн (близько $900 млн) у середині червня та жовтня цього року та наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого та третього перегляду, коли оцінюється виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня та грудня цього року відповідно.