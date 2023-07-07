Росіян пересаджують на "Жигулі": Уряд Росії різко підвищив збір на імпорт автомобілів

Уряд Росії з 1 серпня підвищить утилізаційний збір на легкові, легкі комерційні (LCV) та вантажні автомобілі, які ввозять з-за кордону для перепродажу як юридичні, так і фізичні особи.

Про це заявив російський віцепрем'єр - голова Мінпромторгу Денис Мантуров, передає Інтерфакс.

Згідно з рішенням російського уряду, ставка збору на легкові автомобілі в залежності від об'єму двигуна з 1 серпня буде індексована в середньому у 1,7-3,7 раза, на вантажівки – у 1,7 раза, на LCV – у 2,5-3,4 рази. На автобуси збір зросте в середньому у 2,2-4,8 раза також залежно від обсягу двигуна, на електробуси – у 8,7 раза.

Мантуров пояснив, що підвищити утилізаційний збір на імпортні автомобілі вимагали російські автовиробники.

За його словами, імпорт автомобілів у Росію за останній рік зріс у рази, зокрема вживаних машин. Так, за перше півріччя 2023 року в країну було завезено понад 450 тис. автомобілів, що втричі перевищує аналогічний показник минулого року.

"Ми врахували практику, що склалася в ряді регіонів, особливо на Далекому Сході, коли громадяни ввозять автомобіль для власного користування і не планують заробляти на його перепродажі. Їх зміни не торкнуться. Ставка утильзбору для них залишиться колишньою – від 3,4 до 5,2 тисячі рублів", – уточнив Мантуров.

Він додав, що разом з ухваленням рішення про індексацію утилізаційного збору Мінпромторг планує продовжувати пільгового автокредитування придбання російських автомобілів.

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Як повідомлялося, раніше президент російського "АвтоВАЗу" Максим Соколов нарікав, що продажі автомобілів у Росії з середини лютого почали падати, водночас частка китайських авто на російському ринку зростає. У грудні минулого року китайські автомобільні компанії вперше стали лідерами з продажів на російському ринку з показником 34,8% від загальної кількості проданих авто.

За підсумками 2022 року у Росії було вироблено 450 тисяч легкових автомобілів, що на 67% менше, порівняно з попереднім роком. За даними Росстату, обсяг виробництва легкових авто у РФ минулого року також став найнижчим за історію спостережень. Для порівняння, менше 450 тис. легкових автомобілів вироблялося у СРСР на початку 1970-х років.

Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року.