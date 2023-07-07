Уряд схвалив залучення 1,1 мільярда від ЄІБ на розвиток і відновлення регіонів

Кабінет міністрів України схвалив залучення від Європейського інвестиційного банку додаткових 1,1 млрд грн на два проєкти щодо розвитку та відновлення регіонів.

"Важливим напрямком реалізації відновлення залишається тісна співпраця та координація з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні є кілька нових домовленостей у цьому напрямку. Приймаємо рішення, які дозволять залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд грн на два проєкти, які також сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, перший проєкт – оновлення громадського транспорту – передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем; другий – розвиток муніципальної інфраструктури, у тому числі кошти на ремонт та модернізацію систем водо-і теплопостачання.