Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від імпорту російського газу
Німецький Бундестаг ухвалив законодавчу реформу для прискорення будівництва терміналів скрапленого природного газу біля узбережжя Балтійського моря.
Як пише DW, реформа передбачає прискорене будівництво двох плавучих СПГ-терміналів у порту Мукран на острові Рюген у Балтійському морі до початку 2024 року. Їхня річна потужність становитиме 10 млрд кубометрів. Експлуатуватиме термінали приватна компанія Deutsche Regas.
Німеччина почала прискорювати будівництво СПГ-інфраструктури минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що призвело до падіння імпорту російського газу до Європи.
За цей час в країні ввели в експлуатацію плавучі СПГ-термінали у Вільгельмсгафені, Брунсбюттелі та Лубміні. У подальшому потужності на двох з цих локацій планують розширити.
Крім того, планується, що до 2026 року в Брунсбюттелі, Вільгельмсгафені і Штаді збудують стаціонарні термінали, які замінять плавучі і збільшать пропускну спроможність.
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