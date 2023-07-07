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Кабмін виділив 43 мільйони гривень на премії для освітян і спортсменів від Зеленського

володимир,зеленський

Кабінет міністрів затвердив створення нового державного некомерційного підприємства "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту".

повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну в п'ятницю за пропозицією Міністерства освіти і науки

Згідно із ухваленим рішенням, Міністерству освіти і науки здійснити в установленому порядку заходи, повʼязані з утворенням зазначеного державного підприємства.

Крім того, уряд виділив 42,92 мільйона гривень на фінансування програми "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" шляхом зменшення видатків споживання та встановлення на зазначену суму видатків розвитку.

Також рішенням уряду викладено у новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту.

Автор: 

Зеленський Володимир (2526) Кабмін (7811) Президент (44) фонд (149)


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07.07.2023 21:17 Відповісти

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