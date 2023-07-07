Україна може втрачати до $800 мільйонів на місяць через скорочення аграрного експорту, – МВФ

Міжнародний валютний фонд очікує скорочення експорту зерна з України через невисокі врожаї й заміновані поля. За оцінками МВФ, можливі перебої із "зерновою ініціативою", а також імпортні обмеження в ЄС на українські продукти загрожують країні втратою до $800 млн щомісяця.

Про це йдеться в оприлюдненому документі МВФ за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, передає Укрінформ.

"Подальші перебої в торгівлі вплинуть на зростання ВВП та експорт, залежно від їхнього масштабу й тривалості. Вже очікується, що обсяги експорту зерна скоротяться через зменшення запасів та зборів урожаю, але, за оцінками НБУ, припинення "зернового коридору" призведе до додаткових недоотриманих експортних надходжень у розмірі $290 млн на місяць", – зазначено в документі.

При цьому, за даними МВФ, загальний експорт сільгосппродукції становив близько $2 млрд на місяць з початку цього року і $2,3 млрд на місяць у 2021 році.

За оцінкою МВФ, у разі подальших імпортних обмежень, введених окремими країнами ЄС, переорієнтація торгівлі буде ускладнена навіть за збереження можливості транзиту. Таким чином негативний вплив на експорт зернових та незернових продуктів становитиме близько $170 млн щомісяця до середини вересня та зростатиме далі до $270 млн на місяць – якщо обмеження продовжать свою дію, коли почне надходити новий врожай.

Крім того, існують ризики, пов’язані з необхідністю додаткових сховищ або транспортних потужностей, які знаходяться поза контролем України, зауважили у Фонді.

"Якщо заборони на імпорт буде подовжено, а зерновий коридор буде порушений, комплексний ефект із відповідними логістичними проблемами може призвести до того, що втрати перевищать $800 млн на місяць", – заявили у Фонді.

Тому пріоритетом у найближчій перспективі є зміцнення та диверсифікація каналів торгівлі, тоді як довгострокове відновлення потребуватиме розв’язання проблеми розмінування сільгоспугідь.

Будь-які затяжні перебої в торгівлі стануть важким тягарем для аграріїв, сказано в документі. Близько 90% із них зазнали втрат у 2022 році, хоча це й було компенсовано програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Натомість відновлення в найближчій перспективі малоймовірне через менші врожаї у 2022-2023 роках. Через це очікується, що обсяг експорту українського зерна скоротиться до 2024 року до 60% від довоєнного рівня.

У Мінагрополітики України у цьому зв’язку зазначили, що аграрії впораються з перебоями, скоротивши посівні площі ще на 20-30%. Крім того, прискориться перехід на інші культури, зокрема, ріпак, сою та соняшник. Натомість фермерам може знадобитися більше фінансової підтримки.

У цьому контексті МВФ привітав недавнє рішення ЄС відновити тимчасову лібералізацію торгівлі для України до червня 2024 року.

"Однак, з огляду на ризик надлишку пропозиції, який вплине на ціни виробників у сусідніх країнах, слід активізувати зусилля для зміцнення торговельних каналів", – підкреслили у Фонді.

У довгостроковій перспективі відновлення також залежатиме від трудомістких зусиль із розмінування, оскільки приблизно 2,5 млн гектарів сільськогосподарських угідь підлягають перевірці та очищенню.